В России организуют выставку разбитых танков, поставляемых НАТО Украине

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Разбитая техника НАТО будет выставлена в России, заявил Вячеслав Володин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Комитету Госдумы РФ по обороне поручено организовать выставку разрушенной в ходе боевых действий техники, поставленной Украине соответствующими странами НАТО. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Он отметил, что особый интерес представляет установка сожженной техники непосредственно возле посольств этих стран, которые предоставляют соответствующую технику Украине.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили практически все американские боевые машины Bradley из-за ошибки Вооруженных сил Украины во время своего контрнаступления. Также появилась информация, что украинские военные сами уничтожают технику НАТО. Это делается для того, чтобы не идти в наступление, передает Life.

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Комитету Госдумы РФ по обороне поручено организовать выставку разрушенной в ходе боевых действий техники, поставленной Украине соответствующими странами НАТО. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Он отметил, что особый интерес представляет установка сожженной техники непосредственно возле посольств этих стран, которые предоставляют соответствующую технику Украине. Ранее стало известно, что российские войска уничтожили практически все американские боевые машины Bradley из-за ошибки Вооруженных сил Украины во время своего контрнаступления. Также появилась информация, что украинские военные сами уничтожают технику НАТО. Это делается для того, чтобы не идти в наступление, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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