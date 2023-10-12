Силовики взяли на особый контроль свердловскую трассу из-за выпавшего снега

В Госавтоинспекции призвали автомобилистов не совершать опасных маневров
Экипажи ДПС взяли на особый контроль участок трассы Пермь — Екатеринбург из-за выпавшего снега. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«На территории Первоуральского района пошел снег. Участок трассы Пермь — Екатеринбург с 293 по 342 километр взят на особый контроль экипажей ДПС», — сказано в сообщении.
В Госавтоинспекции Свердловской области призывали автомобилистов соблюдать ПДД. «Также необходимо снижать скорость и не совершать опасных маневров», — отметили в ведомстве.
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