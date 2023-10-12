12 октября 2023

Силовики взяли на особый контроль свердловскую трассу из-за выпавшего снега

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В Госавтоинспекции призвали автомобилистов не совершать опасных маневров Фото:

Экипажи ДПС взяли на особый контроль участок трассы Пермь — Екатеринбург из-за выпавшего снега. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«На территории Первоуральского района пошел снег. Участок трассы Пермь — Екатеринбург с 293 по 342 километр взят на особый контроль экипажей ДПС», — сказано в сообщении.

В Госавтоинспекции Свердловской области призывали автомобилистов соблюдать ПДД. «Также необходимо снижать скорость и не совершать опасных маневров», — отметили в ведомстве.

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Экипажи ДПС взяли на особый контроль участок трассы Пермь — Екатеринбург из-за выпавшего снега. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «На территории Первоуральского района пошел снег. Участок трассы Пермь — Екатеринбург с 293 по 342 километр взят на особый контроль экипажей ДПС», — сказано в сообщении. В Госавтоинспекции Свердловской области призывали автомобилистов соблюдать ПДД. «Также необходимо снижать скорость и не совершать опасных маневров», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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