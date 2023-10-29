Кадыров поручил подготовить новый батальон на уровне спецназа

29 октября 2023 в 23:11 Размер текста - 17 +

Кадыров поручил создать батальон имени Байсангура Беноевского Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров лично дал поручение подготовить новый батальон на уровне спецназа. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Я поручил обеспечить личный состав подразделения полной огневой, тактической и физической подготовкой на базе Российского университета спецназа, а также закупить для бойцов полное обмундирование. Батальон имени Байсангура Беноевского должен стать одним из самых подготовленных и боеспособных подразделений Росгвардии», — написал Кадыров telegram-канале. По словам главы Чечни, это главная цель, которая должна быть достигнута. Ранее Кадыров заявил, что в Чечне завершается формирование нового батальона имени первого имама Кавказа — Шейха Мансура. Он дополнил, что батальон будет базироваться в Гудермесе, передает RT. Командиром этого батальона был назначен Руслан Геремеев. По словам депутата Госдумы Адама Делимханова, мужчина зарекомендовал себя как достойный представитель команды Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично дал поручение подготовить новый батальон на уровне спецназа. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Я поручил обеспечить личный состав подразделения полной огневой, тактической и физической подготовкой на базе Российского университета спецназа, а также закупить для бойцов полное обмундирование. Батальон имени Байсангура Беноевского должен стать одним из самых подготовленных и боеспособных подразделений Росгвардии», — написал Кадыров telegram-канале. По словам главы Чечни, это главная цель, которая должна быть достигнута. Ранее Кадыров заявил, что в Чечне завершается формирование нового батальона имени первого имама Кавказа — Шейха Мансура. Он дополнил, что батальон будет базироваться в Гудермесе, передает RT. Командиром этого батальона был назначен Руслан Геремеев. По словам депутата Госдумы Адама Делимханова, мужчина зарекомендовал себя как достойный представитель команды Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.