29 октября 2023

Кадыров поручил подготовить новый батальон на уровне спецназа

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Кадыров поручил создать батальон имени Байсангура Беноевского Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично дал поручение подготовить новый батальон на уровне спецназа. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Я поручил обеспечить личный состав подразделения полной огневой, тактической и физической подготовкой на базе Российского университета спецназа, а также закупить для бойцов полное обмундирование. Батальон имени Байсангура Беноевского должен стать одним из самых подготовленных и боеспособных подразделений Росгвардии», — написал Кадыров telegram-канале. По словам главы Чечни, это главная цель, которая должна быть достигнута.

Ранее Кадыров заявил, что в Чечне завершается формирование нового батальона имени первого имама Кавказа — Шейха Мансура. Он дополнил, что батальон будет базироваться в Гудермесе, передает RT. Командиром этого батальона был назначен Руслан Геремеев. По словам депутата Госдумы Адама Делимханова, мужчина зарекомендовал себя как достойный представитель команды Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров лично дал поручение подготовить новый батальон на уровне спецназа. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Я поручил обеспечить личный состав подразделения полной огневой, тактической и физической подготовкой на базе Российского университета спецназа, а также закупить для бойцов полное обмундирование. Батальон имени Байсангура Беноевского должен стать одним из самых подготовленных и боеспособных подразделений Росгвардии», — написал Кадыров telegram-канале. По словам главы Чечни, это главная цель, которая должна быть достигнута. Ранее Кадыров заявил, что в Чечне завершается формирование нового батальона имени первого имама Кавказа — Шейха Мансура. Он дополнил, что батальон будет базироваться в Гудермесе, передает RT. Командиром этого батальона был назначен Руслан Геремеев. По словам депутата Госдумы Адама Делимханова, мужчина зарекомендовал себя как достойный представитель команды Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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