29 октября 2023
28 октября 2023

В Челябинской области на трассе М-5 сняли ограничения от Чебаркуля до Башкирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, трасса м5, дорога
Ранее сообщалось, что ограничение для транспорта продлили до 9:00 30 октября Фото:

Ограничения, введенные 29 октября из-за непогоды на участке трассы М-5 «Урал» от поворота на Чебаркуль в Челябинской области до республики Башкортостан, сняты. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции региона в официальной группе в соцсети.

«На участке 1548+651 (граница с Р. Башкортостан) — 1796+000 (развязка на г. Чебаркуль) автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ временное ограничение движения снято. Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении.

Ограничения вводились для грузовых машин, такси и автобусов из-за неблагоприятных метеоусловий. Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы продолжают оставаться в режиме повышенной степени готовности. На трассах дежурят экипажи ДПС.

Неблагоприятные метеоусловия в виде снега и сильного ветра сохранятся в Челябинске и 30 октября. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются снегопады и гололедица.

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Ограничения, введенные 29 октября из-за непогоды на участке трассы М-5 «Урал» от поворота на Чебаркуль в Челябинской области до республики Башкортостан, сняты. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции региона в официальной группе в соцсети. «На участке 1548+651 (граница с Р. Башкортостан) — 1796+000 (развязка на г. Чебаркуль) автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ временное ограничение движения снято. Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении. Ограничения вводились для грузовых машин, такси и автобусов из-за неблагоприятных метеоусловий. Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы продолжают оставаться в режиме повышенной степени готовности. На трассах дежурят экипажи ДПС. Неблагоприятные метеоусловия в виде снега и сильного ветра сохранятся в Челябинске и 30 октября. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются снегопады и гололедица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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