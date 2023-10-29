В Челябинской области на трассе М-5 сняли ограничения от Чебаркуля до Башкирии

30 октября 2023 в 08:03 Размер текста - 17 +

Ранее сообщалось, что ограничение для транспорта продлили до 9:00 30 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ограничения, введенные 29 октября из-за непогоды на участке трассы М-5 «Урал» от поворота на Чебаркуль в Челябинской области до республики Башкортостан, сняты. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции региона в официальной группе в соцсети. «На участке 1548+651 (граница с Р. Башкортостан) — 1796+000 (развязка на г. Чебаркуль) автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ временное ограничение движения снято. Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении. Ограничения вводились для грузовых машин, такси и автобусов из-за неблагоприятных метеоусловий. Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы продолжают оставаться в режиме повышенной степени готовности. На трассах дежурят экипажи ДПС. Неблагоприятные метеоусловия в виде снега и сильного ветра сохранятся в Челябинске и 30 октября. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются снегопады и гололедица.

Ограничения, введенные 29 октября из-за непогоды на участке трассы М-5 «Урал» от поворота на Чебаркуль в Челябинской области до республики Башкортостан, сняты. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции региона в официальной группе в соцсети. «На участке 1548+651 (граница с Р. Башкортостан) — 1796+000 (развязка на г. Чебаркуль) автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ временное ограничение движения снято. Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении. Ограничения вводились для грузовых машин, такси и автобусов из-за неблагоприятных метеоусловий. Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы продолжают оставаться в режиме повышенной степени готовности. На трассах дежурят экипажи ДПС. Неблагоприятные метеоусловия в виде снега и сильного ветра сохранятся в Челябинске и 30 октября. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются снегопады и гололедица.