Вера с рождения готовила сына к моржеванию Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Екатеринбурженка Вера Веснина приучает годовалого сына ходить босиком по снегу и купаться зимой в проруби. Женщина рассказала URA.RU, как такая закалка помогает ей и малышу не болеть.

«Сейчас Ратмиру год и девять месяцев, я закаляю его с грудничкового возраста: купаю в воде + 10 градусов, холодный или контрастный душ. Когда он научился ходить, то с удовольствием после бани бегал по снегу босиком. Нынче вторая зима в его жизни, и я решила, что он уже готов к моржеванию», — рассказала Вера.

В минувшую субботу малыша впервые привели купаться на пруд Уралмаша, где уральские моржи открыли новый сезон. Ратмир с радостью побежал к воде, которая уже успела частично покрыться льдом. Мальчик с восторгом окунался и плескался в водичке, и таких заходов у него было шесть.

«Ратмир практически не болеет: два раза за всю жизнь у него были сопли, в больницу мы ходим только за справками или писать отказы от прививок. Сама я тоже занимаюсь моржеванием, купалась в проруби даже беременной. Меня, в свою очередь, к закаливанию привел муж. Мы познакомились с ним в интернете и первое свидание он мне назначил в проруби», — смеясь, вспоминает Вера.

Новый сезон екатеринбургские любители закаливания открыли 28 октября в пруду «Уралмашевские моржи». Маленький Ратмир стал самым юным членом клуба, который нынче отметил 60 лет своего существования.