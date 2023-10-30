Погромы в Махачкале раскололи общину дагестанцев Свердловской области

30 октября 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Дагестанцы, живущие на Урале, разделились во мнениях из-за протестов в Махачкале Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Протесты в Дагестане из-за прибывшего в Международный аэропорт Махачкалы рейса WZ 4728 авиакомпании Red Wings из Бен-Гуриона (Израиль) разделил на два лагеря свердловскую общину дагестанцев. Среди проживающих в регионе нашлись те, кто поддержал действия сограждан, но есть и те, кто осудил протестующих. Своими мнениями с журналистом URA.RU поделились этнические дагестанцы, проживающие в уральской столице. «Жители Дагестана, в частности Махачкалы, не могли отреагировать иначе. Тысячи палестинцев погибли из-за атак израильской армии. Никто не защитил палестинских детей и женщин. Дагестанцы проявили мусульманскую солидарность из-за ситуации в Газа. И вообще, учитывая настроение общественности, глупо было сажать самолет с израильтянами в Дагестане. Уверен, что многие мусульмане, независимо от страны проживания, сделали бы так же», — делятся дагестанцы, поддержавшие митингующих в Махачкале. Новость по теме Глава Дагестана предложил протестующим «отмыться от позора» в зоне СВО: главные заявления Меликова Однако, по мнению тех дагестанцев, кто осудил действия протестующих, жители южного региона должны были принять прилетевших, как положено на Кавказе — гостеприимно. «В Дагестане проживает огромное количество горских евреев. В 90-х многие уехали жить в Израиль. Теперь люди вернулись на свою родину — в Дагестан. Прилетевшие бежали из Израиля из-за того, что не поддерживают военные действия против Газа. Они не захотели, чтобы их мужья и сыновья были причастны к гибели мирных жителей Газа. Именно поэтому их нужно было принять добродушно и гостеприимно, а не устраивать беспорядки, в которых пострадали сами же дагестанцы», — отметили те, кто не поддержал погромы в аэропорту Махачкалы. Вечером 29 октября у аэропорта Махачкалы собралась толпа перед прилетом рейса из аэропорта Бен-Гурион (Израиль). Местные жители требуют изгнания прибывающих израильтян. Позже в Махачкале возле аэропорта «Уйташ» собрались сотрудники ДПС и Росгвардии. Вся актуальная информация о погромах в аэропорту Дагестана — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Протесты в Дагестане из-за прибывшего в Международный аэропорт Махачкалы рейса WZ 4728 авиакомпании Red Wings из Бен-Гуриона (Израиль) разделил на два лагеря свердловскую общину дагестанцев. Среди проживающих в регионе нашлись те, кто поддержал действия сограждан, но есть и те, кто осудил протестующих. Своими мнениями с журналистом URA.RU поделились этнические дагестанцы, проживающие в уральской столице. «Жители Дагестана, в частности Махачкалы, не могли отреагировать иначе. Тысячи палестинцев погибли из-за атак израильской армии. Никто не защитил палестинских детей и женщин. Дагестанцы проявили мусульманскую солидарность из-за ситуации в Газа. И вообще, учитывая настроение общественности, глупо было сажать самолет с израильтянами в Дагестане. Уверен, что многие мусульмане, независимо от страны проживания, сделали бы так же», — делятся дагестанцы, поддержавшие митингующих в Махачкале. Однако, по мнению тех дагестанцев, кто осудил действия протестующих, жители южного региона должны были принять прилетевших, как положено на Кавказе — гостеприимно. «В Дагестане проживает огромное количество горских евреев. В 90-х многие уехали жить в Израиль. Теперь люди вернулись на свою родину — в Дагестан. Прилетевшие бежали из Израиля из-за того, что не поддерживают военные действия против Газа. Они не захотели, чтобы их мужья и сыновья были причастны к гибели мирных жителей Газа. Именно поэтому их нужно было принять добродушно и гостеприимно, а не устраивать беспорядки, в которых пострадали сами же дагестанцы», — отметили те, кто не поддержал погромы в аэропорту Махачкалы. Вечером 29 октября у аэропорта Махачкалы собралась толпа перед прилетом рейса из аэропорта Бен-Гурион (Израиль). Местные жители требуют изгнания прибывающих израильтян. Позже в Махачкале возле аэропорта «Уйташ» собрались сотрудники ДПС и Росгвардии. Вся актуальная информация о погромах в аэропорту Дагестана — в сюжете URA.RU.