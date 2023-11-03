На Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошло массовое ДТП, в результате которого есть пострадавшие. Информация об этом появилась в соцсетях.
«На Черноисточинском шоссе произошло серьезное массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате имеются пострадавшие. В ДТП участвовало 4 автомобиля. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики», — сообщается в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД Свердловской области. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и последствий.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.