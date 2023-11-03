03 ноября 2023

В Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с пострадавшими. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции Фото:

На Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошло массовое ДТП, в результате которого есть пострадавшие. Информация об этом появилась в соцсетях.

«На Черноисточинском шоссе произошло серьезное массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате имеются пострадавшие. В ДТП участвовало 4 автомобиля. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики», — сообщается в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД Свердловской области. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и последствий.

Массовая авария на Черноисточинском шоссе
Массовая авария на Черноисточинском шоссе
Фото:

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На Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошло массовое ДТП, в результате которого есть пострадавшие. Информация об этом появилась в соцсетях. «На Черноисточинском шоссе произошло серьезное массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате имеются пострадавшие. В ДТП участвовало 4 автомобиля. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики», — сообщается в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД Свердловской области. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и последствий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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