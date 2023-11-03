В Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с пострадавшими. Фото 04 ноября 2023 в 22:28 Размер текста - 17 + На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошло массовое ДТП, в результате которого есть пострадавшие. Информация об этом появилась в соцсетях. «На Черноисточинском шоссе произошло серьезное массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате имеются пострадавшие. В ДТП участвовало 4 автомобиля. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики», — сообщается в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД Свердловской области. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и последствий. Массовая авария на Черноисточинском шоссе Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил Новости» На Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошло массовое ДТП, в результате которого есть пострадавшие. Информация об этом появилась в соцсетях. «На Черноисточинском шоссе произошло серьезное массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате имеются пострадавшие. В ДТП участвовало 4 автомобиля. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики», — сообщается в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД Свердловской области. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и последствий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям