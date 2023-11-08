08 ноября 2023

В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из здания эвакуировали шестеро детей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в жилом доме в микрорайоне Химмаш произошел пожар. Эвакуировали 18 человек, в том числе детей. Информация об этом появилась в соцсети.

«В жилом доме на Химмаше вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 18 человек, в том числе шестеро детей», — сообщает E1.

Обновлено 02:25 (00:25 МСК): «В 00:13 часов 9 ноября поступило сообщение о пожаре на улице Альпинистов, 20/1. Было установлено, что идет дым из окна первого этажа. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Горели домашние вещи в квартире на первом этаже. Силами пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 18 человек, из них шесть детей», — сообщил URA.RU начальник дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга Чернецкий Андрей. Отмечается, что в причинах пожара будут разбираться органы дознаний. На данный момент пожар локализован, ведется разборка и проверка конструкций.

Пожар вспыхнул в доме на Альпинистов, 20/1
Пожар вспыхнул в доме на Альпинистов, 20/1
Фото:
В квартире на первом этаже горели домашние вещи
В квартире на первом этаже горели домашние вещи
Фото:
Площадь пожара составила десять квадратных метров
Площадь пожара составила десять квадратных метров
Фото:

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В Екатеринбурге в жилом доме в микрорайоне Химмаш произошел пожар. Эвакуировали 18 человек, в том числе детей. Информация об этом появилась в соцсети. «В жилом доме на Химмаше вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 18 человек, в том числе шестеро детей», — сообщает E1. Обновлено 02:25 (00:25 МСК): «В 00:13 часов 9 ноября поступило сообщение о пожаре на улице Альпинистов, 20/1. Было установлено, что идет дым из окна первого этажа. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Горели домашние вещи в квартире на первом этаже. Силами пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 18 человек, из них шесть детей», — сообщил URA.RU начальник дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга Чернецкий Андрей. Отмечается, что в причинах пожара будут разбираться органы дознаний. На данный момент пожар локализован, ведется разборка и проверка конструкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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