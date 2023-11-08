Из здания эвакуировали шестеро детей (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU

В Екатеринбурге в жилом доме в микрорайоне Химмаш произошел пожар. Эвакуировали 18 человек, в том числе детей. Информация об этом появилась в соцсети.

«В жилом доме на Химмаше вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 18 человек, в том числе шестеро детей», — сообщает E1.

Обновлено 02:25 (00:25 МСК): «В 00:13 часов 9 ноября поступило сообщение о пожаре на улице Альпинистов, 20/1. Было установлено, что идет дым из окна первого этажа. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Горели домашние вещи в квартире на первом этаже. Силами пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 18 человек, из них шесть детей», — сообщил URA.RU начальник дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга Чернецкий Андрей. Отмечается, что в причинах пожара будут разбираться органы дознаний. На данный момент пожар локализован, ведется разборка и проверка конструкций.

Пожар вспыхнул в доме на Альпинистов, 20/1 Фото: ИА «Оперативные Ночные Новости»

В квартире на первом этаже горели домашние вещи Фото: ИА «Оперативные Ночные Новости»