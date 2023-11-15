Две жительницы Магнитогорска поборются за титул «Краса России-2023»

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Школа принцесс 2016. Екатеринбург, корона, диадема
За победу в финале поборются сразу две жительницы Магнитогорска Фото:

Две жительницы Магнитогорска пробились в финал общероссийского конкурса «Краса России 2023». От Челябинской области за победу поборются 23-летняя Екатерина Ручинская и 16-летняя Анастасия Коновалова. Финал проходит сегодня 15 ноября в Зимнем театре в Сочи, сообщается с соцсетях.

«У Екатерины, которой присвоен номер 42, два высших образования, а именно экономист и тренер-преподаватель. Анастасия выйдет на сцену под номером 23. Девушка учится в магнитогорском колледже на рекламщика», — сообщается с соцсетях «Наш Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Более 50 конкурсанток еще вначале ноября отправились в курортный город для подготовки к финалу. За две недели девушкам нужно было отработать дефиле, поставить танцы и придумать визитку.

У Екатерины 2 высших образования (экономист и тренер-преподаватель)
У Екатерины 2 высших образования (экономист и тренер-преподаватель)
Фото:
Анастасия на данный момент учится в колледже в родном городе на рекламщика
Анастасия на данный момент учится в колледже в родном городе на рекламщика
Фото:

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Две жительницы Магнитогорска пробились в финал общероссийского конкурса «Краса России 2023». От Челябинской области за победу поборются 23-летняя Екатерина Ручинская и 16-летняя Анастасия Коновалова. Финал проходит сегодня 15 ноября в Зимнем театре в Сочи, сообщается с соцсетях. «У Екатерины, которой присвоен номер 42, два высших образования, а именно экономист и тренер-преподаватель. Анастасия выйдет на сцену под номером 23. Девушка учится в магнитогорском колледже на рекламщика», — сообщается с соцсетях «Наш Магнитогорск» во «ВКонтакте». Более 50 конкурсанток еще вначале ноября отправились в курортный город для подготовки к финалу. За две недели девушкам нужно было отработать дефиле, поставить танцы и придумать визитку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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