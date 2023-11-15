Две жительницы Магнитогорска поборются за титул «Краса России-2023»

Две жительницы Магнитогорска пробились в финал общероссийского конкурса «Краса России 2023». От Челябинской области за победу поборются 23-летняя Екатерина Ручинская и 16-летняя Анастасия Коновалова. Финал проходит сегодня 15 ноября в Зимнем театре в Сочи, сообщается с соцсетях.
«У Екатерины, которой присвоен номер 42, два высших образования, а именно экономист и тренер-преподаватель. Анастасия выйдет на сцену под номером 23. Девушка учится в магнитогорском колледже на рекламщика», — сообщается с соцсетях «Наш Магнитогорск» во «ВКонтакте».
Более 50 конкурсанток еще вначале ноября отправились в курортный город для подготовки к финалу. За две недели девушкам нужно было отработать дефиле, поставить танцы и придумать визитку.
У Екатерины 2 высших образования (экономист и тренер-преподаватель)
Фото: соцсети во вконтакте «Наш Магнитогорск»
Анастасия на данный момент учится в колледже в родном городе на рекламщика
Две жительницы Магнитогорска пробились в финал общероссийского конкурса «Краса России 2023». От Челябинской области за победу поборются 23-летняя Екатерина Ручинская и 16-летняя Анастасия Коновалова. Финал проходит сегодня 15 ноября в Зимнем театре в Сочи, сообщается с соцсетях. «У Екатерины, которой присвоен номер 42, два высших образования, а именно экономист и тренер-преподаватель. Анастасия выйдет на сцену под номером 23. Девушка учится в магнитогорском колледже на рекламщика», — сообщается с соцсетях «Наш Магнитогорск» во «ВКонтакте». Более 50 конкурсанток еще вначале ноября отправились в курортный город для подготовки к финалу. За две недели девушкам нужно было отработать дефиле, поставить танцы и придумать визитку.