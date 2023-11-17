История с убийством 12-летнего челябинского школьника оказалась фейком блогера

Всю историю придумал бывший муж матери мальчика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Громкая история, прозвучавшая в видеообращении известного блогера, о якобы нападении иностранных граждан на 12-летнего школьника в Челябинске оказалась вымыслом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области

«Несмотря на то, видеобращение блогера не содержало сведений о месте и времени преступления, оперативниками областного полицейского главка в кратчайшие сроки были проведены мероприятия и установлено, что женщина и ее сын, о которых идет речь в сообщении, находятся дома. Никаких противоправных деяний в отношении них не совершалось», — пояснили в ведомстве. Выяснилось, что историю придумал бывший муж матери мальчика, который рассказал ее, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Сама история была опубликована в telegram-канале, позиционирующем себя как антимигрантский. Якобы двое иностранцев напали на школьника в Челябинске, при этом избили, а затем убили его. Мать мальчика, по версии блогера, покончила с собой, а отец нуждается в психологической помощи. По словам полицейских, авторы канала не проверили достоверность информации и растиражировало фэйк, чем не только ввели людей в заблуждение, но и бросили тень на органы власти, которые якобы замалчивают проблему роста преступности в области.