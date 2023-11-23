Челябинский пиарщик трех губернаторов заявил из СИЗО о своей невиновности

23 ноября 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Дмитрий Федечкин настаивает на своей невиновности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший замгубернатора Сахалина, экс-пиарщик трех уральских губернаторов, челябинец Дмитрий Федечкин из СИЗО заявил о своей невиновности. Федечкин категорически отрицает вину по уголовному делу, за которое его приговорили к пяти годам лишения свободы. Статья по теме Пять лет тюрьмы для пиарщика трех уральских губернаторов «Свою вину я не признал, потому как никаких действий коррупционного характера не совершал и даже не планировал. Ни один бюджетный рубль в эпизодах, которые мне инкриминируют, не пострадал. На самом деле, не пострадал вообще никакой даже внебюджетный, но это мне предстоит еще доказать», — такое сообщение появилось в личном telegram-канале Федечкина Сообщение разместил друг Федечкина Илья Ананьев, приложив скрин рукописной записки. Федечкина обвинили в том, что он с соучастниками в 2020—2021 годах похитил 2,9 млн рублей из бюджета областного автономного учреждения «Издательский дом «Губернские ведомости», завышая цену размещения рекламы на пассажирских автобусах. Уже на стадии следствия Федечкин заявил, что вину не признает. 27 октября 2023 года городской суд Южно-Сахалинска приговорил Федечкина к пяти годам лишения свободы по ст. 159 (мошенничество) и 160 (растрата) УК РФ. Федечкин обжаловал приговор, и сейчас, по его словам, сконцентрирован на подготовке к апелляции в Сахалинском областном суде. Должность замгубернатора Сахалинской области Федечкин занял 1 января 2021 года, до этого работал на Урале и в Москве. В Челябинской области Федечкин в 2010 году возглавил Управление по делам печати при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, также отвечая за медиакоммуникации и некоторое время в Минсельхозе РФ. В 2015 году Федечкин вернулся в Челябинск, став пресс-секретарем главы региона Бориса Дубровского. После отставки Дубровского уволился. Занимался медиа-проектами, а затем уехал на Сахалин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший замгубернатора Сахалина, экс-пиарщик трех уральских губернаторов, челябинец Дмитрий Федечкин из СИЗО заявил о своей невиновности. Федечкин категорически отрицает вину по уголовному делу, за которое его приговорили к пяти годам лишения свободы. «Свою вину я не признал, потому как никаких действий коррупционного характера не совершал и даже не планировал. Ни один бюджетный рубль в эпизодах, которые мне инкриминируют, не пострадал. На самом деле, не пострадал вообще никакой даже внебюджетный, но это мне предстоит еще доказать», — такое сообщение появилось в личном telegram-канале Федечкина Сообщение разместил друг Федечкина Илья Ананьев, приложив скрин рукописной записки. Федечкина обвинили в том, что он с соучастниками в 2020—2021 годах похитил 2,9 млн рублей из бюджета областного автономного учреждения «Издательский дом «Губернские ведомости», завышая цену размещения рекламы на пассажирских автобусах. Уже на стадии следствия Федечкин заявил, что вину не признает. 27 октября 2023 года городской суд Южно-Сахалинска приговорил Федечкина к пяти годам лишения свободы по ст. 159 (мошенничество) и 160 (растрата) УК РФ. Федечкин обжаловал приговор, и сейчас, по его словам, сконцентрирован на подготовке к апелляции в Сахалинском областном суде. Должность замгубернатора Сахалинской области Федечкин занял 1 января 2021 года, до этого работал на Урале и в Москве. В Челябинской области Федечкин в 2010 году возглавил Управление по делам печати при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, также отвечая за медиакоммуникации и некоторое время в Минсельхозе РФ. В 2015 году Федечкин вернулся в Челябинск, став пресс-секретарем главы региона Бориса Дубровского. После отставки Дубровского уволился. Занимался медиа-проектами, а затем уехал на Сахалин.