Челябинский пиарщик трех губернаторов Федечкин обжаловал приговор

31 октября 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Федечкин подготовил жалобу на приговор суда Южно-Сахалинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-замгубернатора Сахалина, бывший пиарщик трех уральских губернаторов Дмитрий Федечкин обжаловал приговор за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил 31 октября URA.RU его адвокат Юрий Сюзюмов. «Дмитрий Николаевич обжаловал решение Южно-Сахалинского городского суда. После тщательного изучения приговора и протокола судебного заседания в соответствующую инстанцию будет направлена жалоба с обоснованием невиновности Дмитрия Федечкина в инкриминируемом преступлении», — рассказал Сюзюмов. Статья по теме Пять лет тюрьмы для пиарщика трех уральских губернаторов Городской суд Южно-Сахалинска 27 октября признал, что Федечкин с соучастниками в 2020—2021 годах похитили 2,9 млн рублей из бюджета областного автономного учреждения «Издательский дом «Губернские ведомости», завышая цену размещения рекламы на пассажирских автобусах. Федечкина приговорили к пяти годам колонии общего режима. Его заместитель Владимир Чудаев и глава рекламного агентства Дмитрий Платонов получили условные сроки в 3,5 и четыре года. Должность замгубернатора Сахалинской области, которую Федечкин занял 1 января 2021 года, стала вершиной его карьеры на госслужбе. Началась она в Челябинской области, где Федечкин в 2010 году возглавил Управление по делам печати при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем Федечкин работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, также отвечая за медиакоммуникации и, какой-то срок, в Минсельхозе РФ. В 2015 году Федечкин вернулся в Челябинск, став пресс-секретарем главы региона Бориса Дубровского. После отставки Дубровского уволился, с 2019 года работал в «Русской медной компании», затем уехал на Сахалин. Спустя несколько месяцев сотрудники ФСБ пришли с обысками в издательский дом «Губернские ведомости». Уже тогда прозвучало мнение, что пиарщик-варяг оказался разменной фигурой в противостоянии сахалинских властей и региональных силовиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-замгубернатора Сахалина, бывший пиарщик трех уральских губернаторов Дмитрий Федечкин обжаловал приговор за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил 31 октября URA.RU его адвокат Юрий Сюзюмов. «Дмитрий Николаевич обжаловал решение Южно-Сахалинского городского суда. После тщательного изучения приговора и протокола судебного заседания в соответствующую инстанцию будет направлена жалоба с обоснованием невиновности Дмитрия Федечкина в инкриминируемом преступлении», — рассказал Сюзюмов. Городской суд Южно-Сахалинска 27 октября признал, что Федечкин с соучастниками в 2020—2021 годах похитили 2,9 млн рублей из бюджета областного автономного учреждения «Издательский дом «Губернские ведомости», завышая цену размещения рекламы на пассажирских автобусах. Федечкина приговорили к пяти годам колонии общего режима. Его заместитель Владимир Чудаев и глава рекламного агентства Дмитрий Платонов получили условные сроки в 3,5 и четыре года. Должность замгубернатора Сахалинской области, которую Федечкин занял 1 января 2021 года, стала вершиной его карьеры на госслужбе. Началась она в Челябинской области, где Федечкин в 2010 году возглавил Управление по делам печати при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем Федечкин работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, также отвечая за медиакоммуникации и, какой-то срок, в Минсельхозе РФ. В 2015 году Федечкин вернулся в Челябинск, став пресс-секретарем главы региона Бориса Дубровского. После отставки Дубровского уволился, с 2019 года работал в «Русской медной компании», затем уехал на Сахалин. Спустя несколько месяцев сотрудники ФСБ пришли с обысками в издательский дом «Губернские ведомости». Уже тогда прозвучало мнение, что пиарщик-варяг оказался разменной фигурой в противостоянии сахалинских властей и региональных силовиков.