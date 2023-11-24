24 ноября 2023

На трассе между ХМАО и Тюменью введено ограничение

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, полицейский, сотрудник полиции, гибдд, дпс
Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными на дорогах Фото:

В Нефтеюганском районе (ХМАО) введено временное ограничение скорости на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. По информации районной Госавтоинспекции, водителям нельзя двигаться со скоростью более 70 километров в час.

«На автодороге Р-404 (Тюмень — Ханты-Мансийск — прим. URA.RU) вводится временное ограничение скорости 70 км/ч», — сообщается в telegram-канале ведомства. Меры приняты на участке с 542 по 699 километр.

Также сотрудниками ГИБДД проводится рейд по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Жителей просят быть бдительными и сообщать о нарушителях в ведомство.

Скоростные ограничения на дорогах ХМАО были введены 21 ноября. Причиной стала плохая видимость из-за снега и метели. Водителям необходимо сбавлять скорость до 70 км/час на дорогах Нягань — Приобье и Нягань — Талинка. Среди прочего, ограничения действуют на трассе «Югра».

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В Нефтеюганском районе (ХМАО) введено временное ограничение скорости на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. По информации районной Госавтоинспекции, водителям нельзя двигаться со скоростью более 70 километров в час. «На автодороге Р-404 (Тюмень — Ханты-Мансийск — прим. URA.RU) вводится временное ограничение скорости 70 км/ч», — сообщается в telegram-канале ведомства. Меры приняты на участке с 542 по 699 километр. Также сотрудниками ГИБДД проводится рейд по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Жителей просят быть бдительными и сообщать о нарушителях в ведомство. Скоростные ограничения на дорогах ХМАО были введены 21 ноября. Причиной стала плохая видимость из-за снега и метели. Водителям необходимо сбавлять скорость до 70 км/час на дорогах Нягань — Приобье и Нягань — Талинка. Среди прочего, ограничения действуют на трассе «Югра».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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