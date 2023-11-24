На трассе между ХМАО и Тюменью введено ограничение

24 ноября 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными на дорогах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нефтеюганском районе (ХМАО) введено временное ограничение скорости на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. По информации районной Госавтоинспекции, водителям нельзя двигаться со скоростью более 70 километров в час. «На автодороге Р-404 (Тюмень — Ханты-Мансийск — прим. URA.RU) вводится временное ограничение скорости 70 км/ч», — сообщается в telegram-канале ведомства. Меры приняты на участке с 542 по 699 километр. Также сотрудниками ГИБДД проводится рейд по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Жителей просят быть бдительными и сообщать о нарушителях в ведомство. Скоростные ограничения на дорогах ХМАО были введены 21 ноября. Причиной стала плохая видимость из-за снега и метели. Водителям необходимо сбавлять скорость до 70 км/час на дорогах Нягань — Приобье и Нягань — Талинка. Среди прочего, ограничения действуют на трассе «Югра».

В Нефтеюганском районе (ХМАО) введено временное ограничение скорости на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. По информации районной Госавтоинспекции, водителям нельзя двигаться со скоростью более 70 километров в час. «На автодороге Р-404 (Тюмень — Ханты-Мансийск — прим. URA.RU) вводится временное ограничение скорости 70 км/ч», — сообщается в telegram-канале ведомства. Меры приняты на участке с 542 по 699 километр. Также сотрудниками ГИБДД проводится рейд по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Жителей просят быть бдительными и сообщать о нарушителях в ведомство. Скоростные ограничения на дорогах ХМАО были введены 21 ноября. Причиной стала плохая видимость из-за снега и метели. Водителям необходимо сбавлять скорость до 70 км/час на дорогах Нягань — Приобье и Нягань — Талинка. Среди прочего, ограничения действуют на трассе «Югра».