В Копейске оставят два маршрута в Челябинск

Никита Тюрин заявил, что после перехода на регулируемые тарифы поездки в Копейск и обратно станут более безопасными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске в 2024 году оставят два базовых автобусных маршрута в Челябинск вместо шести. Об этом заявил директор ГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Никита Тюрин на пресс-конференции в мэрии Копейска 4 декабря.

«Копейск с 1 января переходит с нерегулируемых на регулируемые маршруты. Базовыми маршрутами между Челябинском и его городом-спутником мы считаем 123-й (Копейск — ЮурГУ) и 125-й (Копейск — железнодорожный вокзал). При этом автобусы маршрута 123 будут ходить быстрее и в полтора раза чаще, чем сейчас», — уточнил Тюрин.

Что касается маршрута № 128 (Копейск — кардиоцентр), Тюрин сообщил, что маршрут не отменяется. При этом он предположил, что востребованность маршрута со временем снизится. Это произойдет в связи с улучшением работы маршрута № 123 (частично совпадает со 128-м) и с введением системы оплаты, при которой в случае пересадки в границах челябинской транспортной агломерации пассажиру не придется дважды оплачивать билет. В агломерацию, помимо Челябинска, войдут Копейск и Сосновский район.

О судьбе остальных маршрутов, связывающих Копейск и Челябинск, Тюрин не сообщил. В частности, это маршруты № 478 (Копейск — Теплотех), 139 (Улица Темника — Теплотех (по другому маршруту), 172(Копейск — ЧМК). Также чиновник, как и присутствовавший на пресс-конференции мэр Копейска Андрей Фалейчик, ничего не сообщил об обещанном копейчанам возрождении маршрута от Копейска до областной больницы.