Разработка инженеров показала результаты в 15 медцентрах страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инженеры предприятия НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) показали медикам работу роботизированного экзоскелета для реабилитации. Как сообщили в пресс-службе минпрома, разработку продемонстрировали на выставке Российской недели здравоохранения-2023 в Москве.

«НПО „Андроидная техника“ представляет инновационный комплекс для постинсультной реабилитации на медицинских конференциях. Одним из мероприятий является Российская неделя здравоохранения», — рассказали в минпроме.

«Ортез-1» выполнен в виде подвижного протеза для кисти с приводами сгибания и разгибания пальцев. При реабилитации экзоскелет кисти совершает движения под управлением специализированного программного обеспечения. Управляет работой сам пациент с помощью мыслительных команд. Представления человека о том, как он сгибает пальцы руки, считывает электроэнцефалограф, а программа преобразует полученные сигналы в движение. Процесс позволяет человеку восстановить двигательные навыки.

Оборудование работает в 15 медцентрах России. Накопилась практика положительных результатов реабилитации. Одновременно «Андроидная техника» готовит к серийному выпуску новое изделие. «Ортез-3,5,6» будет использоваться для восстановления двигательных функций нижних конечностей.

Сразу после недели здравоохранения, которая завершится 8 декабря, пройдет другое мероприятие. Разработку из Магнитогорска покажут на форуме реабилитационной медицины «Надежда на технологии» в инновационном кластере Москвы «Ломоносов».

Лицензию Росздравнадзора на «Ортез-1» предприятие получило в начале 2023 года. Техника помогает не только постинсультным пациентам, но и при реабилитации детей с диагнозом ДЦП.

Оборудование покажут специалистам двух форумов в Москве Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области