Украина разблокирует границу с Польшей

11 декабря 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Граница между Украиной и Польше откроется, сообщают источники Фото: Официальный сайт президента Украины Украинская сторона достигла соглашения о разблокировании границы с Польшей. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Украина договорилась о разблокировании границы с Польшей», — передает слова источников украинский телеканал ТСН. Там добавили. что первый пункт пропуска Ягодин — Дорогуск должен быть разблокирован уже сегодня. Завтра планируется разблокировка Рава-Русской, а затем поочередно остальных пунктов пропуска, заключили источники. В конце ноября польские перевозчики заблокировали поставку военных грузов в Украину на границе. Были задержаны тысячи грузовиков с топливом, дронами, тепловизорами и медикаментами. На польско-украинской границе на данный момент наблюдается очередь из почти 3,5 тысяч грузовиков, передает Life .

Украинская сторона достигла соглашения о разблокировании границы с Польшей. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Украина договорилась о разблокировании границы с Польшей», — передает слова источников украинский телеканал ТСН. Там добавили. что первый пункт пропуска Ягодин — Дорогуск должен быть разблокирован уже сегодня. Завтра планируется разблокировка Рава-Русской, а затем поочередно остальных пунктов пропуска, заключили источники. В конце ноября польские перевозчики заблокировали поставку военных грузов в Украину на границе. Были задержаны тысячи грузовиков с топливом, дронами, тепловизорами и медикаментами. На польско-украинской границе на данный момент наблюдается очередь из почти 3,5 тысяч грузовиков, передает Life.