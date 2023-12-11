Украина разблокирует границу с Польшей

Украинская сторона достигла соглашения о разблокировании границы с Польшей. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.
«Украина договорилась о разблокировании границы с Польшей», — передает слова источников украинский телеканал ТСН. Там добавили. что первый пункт пропуска Ягодин — Дорогуск должен быть разблокирован уже сегодня. Завтра планируется разблокировка Рава-Русской, а затем поочередно остальных пунктов пропуска, заключили источники.
В конце ноября польские перевозчики заблокировали поставку военных грузов в Украину на границе. Были задержаны тысячи грузовиков с топливом, дронами, тепловизорами и медикаментами. На польско-украинской границе на данный момент наблюдается очередь из почти 3,5 тысяч грузовиков, передает
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