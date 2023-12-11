Украина разблокирует границу с Польшей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, колючая проволока, граница, украина, столб, забор, всу, stock
Граница между Украиной и Польше откроется, сообщают источники Фото:

Украинская сторона достигла соглашения о разблокировании границы с Польшей. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Украина договорилась о разблокировании границы с Польшей», — передает слова источников украинский телеканал ТСН. Там добавили. что первый пункт пропуска Ягодин — Дорогуск должен быть разблокирован уже сегодня. Завтра планируется разблокировка Рава-Русской, а затем поочередно остальных пунктов пропуска, заключили источники.

В конце ноября польские перевозчики заблокировали поставку военных грузов в Украину на границе. Были задержаны тысячи грузовиков с топливом, дронами, тепловизорами и медикаментами. На польско-украинской границе на данный момент наблюдается очередь из почти 3,5 тысяч грузовиков, передает Life.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская сторона достигла соглашения о разблокировании границы с Польшей. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Украина договорилась о разблокировании границы с Польшей», — передает слова источников украинский телеканал ТСН. Там добавили. что первый пункт пропуска Ягодин — Дорогуск должен быть разблокирован уже сегодня. Завтра планируется разблокировка Рава-Русской, а затем поочередно остальных пунктов пропуска, заключили источники. В конце ноября польские перевозчики заблокировали поставку военных грузов в Украину на границе. Были задержаны тысячи грузовиков с топливом, дронами, тепловизорами и медикаментами. На польско-украинской границе на данный момент наблюдается очередь из почти 3,5 тысяч грузовиков, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...