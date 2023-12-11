Корбут: запрет на экспорт пшеницы не приведет к дефициту в РФ

12 декабря 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

Запрет на экспорт пшеницы будет действовать до 31 мая 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Временный запрет на экспорт пшеницы не приведет к искусственному дефициту на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Российский экспорт значителен, на порядок больше, чем в прошлом сезоне, так как производство твердой пшеницы снизилось в ряде стран. Наша пшеница стала конкурентоспособной. <…> Про дефицит я бы не стал говорить. Мягко говоря, я в нем не очень уверен», — заявил Корбут «Известиям». По мнению вице-президента, ограничительные меры ответной реакцией на увеличение экспорта твердой пшеницы. Также рост продажи этой зерновой культуры в другие страны вызвал волнение среди производителей макаронных изделий. Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы, пишет RT. Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке, связанной с ценами. Запрет будет действовать до 31 мая 2024 года.

Временный запрет на экспорт пшеницы не приведет к искусственному дефициту на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Российский экспорт значителен, на порядок больше, чем в прошлом сезоне, так как производство твердой пшеницы снизилось в ряде стран. Наша пшеница стала конкурентоспособной. <…> Про дефицит я бы не стал говорить. Мягко говоря, я в нем не очень уверен», — заявил Корбут «Известиям». По мнению вице-президента, ограничительные меры ответной реакцией на увеличение экспорта твердой пшеницы. Также рост продажи этой зерновой культуры в другие страны вызвал волнение среди производителей макаронных изделий. Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы, пишет RT. Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке, связанной с ценами. Запрет будет действовать до 31 мая 2024 года.