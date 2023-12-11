11 декабря 2023

Корбут: запрет на экспорт пшеницы не приведет к дефициту в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, поле, пшеница, урожай, зерно, колосья, злак, день поля
Запрет на экспорт пшеницы будет действовать до 31 мая 2024 года Фото:

Временный запрет на экспорт пшеницы не приведет к искусственному дефициту на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

«Российский экспорт значителен, на порядок больше, чем в прошлом сезоне, так как производство твердой пшеницы снизилось в ряде стран. Наша пшеница стала конкурентоспособной. <…> Про дефицит я бы не стал говорить. Мягко говоря, я в нем не очень уверен», — заявил Корбут «Известиям».

По мнению вице-президента, ограничительные меры ответной реакцией на увеличение экспорта твердой пшеницы. Также рост продажи этой зерновой культуры в другие страны вызвал волнение среди производителей макаронных изделий.

Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы, пишет RT. Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке, связанной с ценами. Запрет будет действовать до 31 мая 2024 года.

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Временный запрет на экспорт пшеницы не приведет к искусственному дефициту на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Российский экспорт значителен, на порядок больше, чем в прошлом сезоне, так как производство твердой пшеницы снизилось в ряде стран. Наша пшеница стала конкурентоспособной. <…> Про дефицит я бы не стал говорить. Мягко говоря, я в нем не очень уверен», — заявил Корбут «Известиям». По мнению вице-президента, ограничительные меры ответной реакцией на увеличение экспорта твердой пшеницы. Также рост продажи этой зерновой культуры в другие страны вызвал волнение среди производителей макаронных изделий. Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы, пишет RT. Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке, связанной с ценами. Запрет будет действовать до 31 мая 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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