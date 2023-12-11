11 декабря 2023

В Челябинске назвали зарплату заведующей супермаркетом

В Челябинской области заведующая супермаркетом зарабатывает до 90 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата заведующей супермаркетом в Челябинской области разнится от 30 до 90 тысяч рублей Фото:

В Челябинске заведующий торговым отделом супермаркета может заработать от 30 до 90 тысяч рублей, на старте профессии предлагают от 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в сервисе SuperJob согласно аналитике за декабрь 2023 года.

«Заведующие торговых отделов супермаркетов зарабатывают в Москве до 150 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — до 130 тысяч рублей, в Челябинске — до 90 тысяч рублей. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет 50 тысяч рублей», — сообщили аналитики сервиса.

В Челябинске от 30 тысяч рублей может зарабатывать сотрудник на старте карьеры. На самую высокую зарплату до 90 тысяч рублей могут рассчитывать кандидаты с высшим образованием, опытом работы с широким ассортиментом товаров и стажем работы заведующим торговым отделом на объектах площадью свыше десяти тысяч квадратных метров от двух лет. Также аналитики представили усредненный портрет соискателя на эту должность — это женщина возрастом около 40 лет, преимущественно с высшим образованием. Больше четверти соискателей готовы на переезд.

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В Челябинске заведующий торговым отделом супермаркета может заработать от 30 до 90 тысяч рублей, на старте профессии предлагают от 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в сервисе SuperJob согласно аналитике за декабрь 2023 года. «Заведующие торговых отделов супермаркетов зарабатывают в Москве до 150 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — до 130 тысяч рублей, в Челябинске — до 90 тысяч рублей. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет 50 тысяч рублей», — сообщили аналитики сервиса. В Челябинске от 30 тысяч рублей может зарабатывать сотрудник на старте карьеры. На самую высокую зарплату до 90 тысяч рублей могут рассчитывать кандидаты с высшим образованием, опытом работы с широким ассортиментом товаров и стажем работы заведующим торговым отделом на объектах площадью свыше десяти тысяч квадратных метров от двух лет. Также аналитики представили усредненный портрет соискателя на эту должность — это женщина возрастом около 40 лет, преимущественно с высшим образованием. Больше четверти соискателей готовы на переезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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