В Екатеринбурге силовики накрыли цех с паленым алкоголем. Фото

14 декабря 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

На Сортировке изготавливали незаконный товар (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на Сортировке в промзоне на улице Монтажников сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и общественники накрыли цех, в котором разливали паленый алкоголь. Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты, координатор движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. «На помещение в районе промзоны по улице Монтажников мы <…> вышли после задержания отца и сына— торговцев паленкой, ранее уже судимых за алкосбыт. Там оказался не склад, а самый настоящий цех, где по бутылкам разливали водку и коньяк», — сообщил Чукреев. Из помещения изъяли 6500 бутылок, оборудование, этикетки и пробки. А также фургон Mercedes, на котором развозили товар. «Эта паленка могла оказаться и на вашем праздничном столе. Еще раз напомню: не стоит покупать продукцию на рынках, с рук или в небольших магазинчиках», — подытожил Чукреев. Фото предоставлено Дмитрием Чукреевым Фото предоставлено Дмитрием Чукреевым Фото предоставлено Дмитрием Чукреевым Фото предоставлено Дмитрием Чукреевым

В Екатеринбурге на Сортировке в промзоне на улице Монтажников сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и общественники накрыли цех, в котором разливали паленый алкоголь. Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты, координатор движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. «На помещение в районе промзоны по улице Монтажников мы <…> вышли после задержания отца и сына— торговцев паленкой, ранее уже судимых за алкосбыт. Там оказался не склад, а самый настоящий цех, где по бутылкам разливали водку и коньяк», — сообщил Чукреев. Из помещения изъяли 6500 бутылок, оборудование, этикетки и пробки. А также фургон Mercedes, на котором развозили товар. «Эта паленка могла оказаться и на вашем праздничном столе. Еще раз напомню: не стоит покупать продукцию на рынках, с рук или в небольших магазинчиках», — подытожил Чукреев.