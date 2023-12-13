13 декабря 2023

В Екатеринбурге силовики накрыли цех с паленым алкоголем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На Сортировке изготавливали незаконный товар (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Сортировке в промзоне на улице Монтажников сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и общественники накрыли цех, в котором разливали паленый алкоголь. Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты, координатор движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

«На помещение в районе промзоны по улице Монтажников мы <…> вышли после задержания отца и сына— торговцев паленкой, ранее уже судимых за алкосбыт. Там оказался не склад, а самый настоящий цех, где по бутылкам разливали водку и коньяк», — сообщил Чукреев.

Из помещения изъяли 6500 бутылок, оборудование, этикетки и пробки. А также фургон Mercedes, на котором развозили товар.

«Эта паленка могла оказаться и на вашем праздничном столе. Еще раз напомню: не стоит покупать продукцию на рынках, с рук или в небольших магазинчиках», — подытожил Чукреев.

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В Екатеринбурге на Сортировке в промзоне на улице Монтажников сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и общественники накрыли цех, в котором разливали паленый алкоголь. Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты, координатор движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. «На помещение в районе промзоны по улице Монтажников мы <…> вышли после задержания отца и сына— торговцев паленкой, ранее уже судимых за алкосбыт. Там оказался не склад, а самый настоящий цех, где по бутылкам разливали водку и коньяк», — сообщил Чукреев. Из помещения изъяли 6500 бутылок, оборудование, этикетки и пробки. А также фургон Mercedes, на котором развозили товар. «Эта паленка могла оказаться и на вашем праздничном столе. Еще раз напомню: не стоит покупать продукцию на рынках, с рук или в небольших магазинчиках», — подытожил Чукреев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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