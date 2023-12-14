Прокуратура обязала властей челябинского поселка запустить школьные автобусы

15 декабря 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Детей поселка Красое поле начнут возить в школу на автобусах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Сосновского района через суд обязала администрацию организовать подвоз в школу детей, проживающих в поселке Красное поле. Сейчас им приходится переходить федеральную трассу и поле, сообщили в пресс-службе областного ведомства. «Прокуратура Сосновского района провела проверку по заявлению жителей поселка Красное поле, обратившихся на прием к первому зампрокурора области Павлу Вепреву по вопросу организации подвоза детей к МОУ „Краснопольская СОШ“. Установлено, что органами власти не организована безопасная бесплатная перевозка учащихся, единственный маршрут детей до школы проходит через поле и федеральную трассу», — уточнили в пресс-службе ведомства Прокурор обратился в суд, его требования были удовлетворены. Администрацию обязали организовать подвоз учащихся в школу в срок до 1 сентября 2024 года.

Прокуратура Сосновского района через суд обязала администрацию организовать подвоз в школу детей, проживающих в поселке Красное поле. Сейчас им приходится переходить федеральную трассу и поле, сообщили в пресс-службе областного ведомства. «Прокуратура Сосновского района провела проверку по заявлению жителей поселка Красное поле, обратившихся на прием к первому зампрокурора области Павлу Вепреву по вопросу организации подвоза детей к МОУ „Краснопольская СОШ“. Установлено, что органами власти не организована безопасная бесплатная перевозка учащихся, единственный маршрут детей до школы проходит через поле и федеральную трассу», — уточнили в пресс-службе ведомства Прокурор обратился в суд, его требования были удовлетворены. Администрацию обязали организовать подвоз учащихся в школу в срок до 1 сентября 2024 года.