16 декабря 2023

В Екатеринбурге молодой человек выпал из окна апарт-отеля «Артек»

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, светофор, проезжая часть, открытое окно
К приезду медиков молодой человек был уже мертв (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге молодой человек выпал из окна апарт-отеля «Артек» на Степана Разина 2. Информация об этом появилась в сети.

«Пришел к нему в гости с утра, он сказал: „мне нужно выйти в окно“. Я его держал, держал», — рассказал друг молодого человека «Четвертому каналу».

Для пострадавшего вызвали скорую, однако, по данным Е1.RU, к прибытию медиков молодой человек был уже мертв. Уточняется, что через основной вход сейчас никого не пускают в офисы, на месте работает полиция.

Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет региона. В ведомстве пока воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге молодой человек выпал из окна апарт-отеля «Артек» на Степана Разина 2. Информация об этом появилась в сети. «Пришел к нему в гости с утра, он сказал: „мне нужно выйти в окно“. Я его держал, держал», — рассказал друг молодого человека «Четвертому каналу». Для пострадавшего вызвали скорую, однако, по данным Е1.RU, к прибытию медиков молодой человек был уже мертв. Уточняется, что через основной вход сейчас никого не пускают в офисы, на месте работает полиция. Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет региона. В ведомстве пока воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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