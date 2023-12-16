К приезду медиков молодой человек был уже мертв (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге молодой человек выпал из окна апарт-отеля «Артек» на Степана Разина 2. Информация об этом появилась в сети.

«Пришел к нему в гости с утра, он сказал: „мне нужно выйти в окно“. Я его держал, держал», — рассказал друг молодого человека «Четвертому каналу».

Для пострадавшего вызвали скорую, однако, по данным Е1.RU, к прибытию медиков молодой человек был уже мертв. Уточняется, что через основной вход сейчас никого не пускают в офисы, на месте работает полиция.

Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет региона. В ведомстве пока воздержались от комментариев.