Часть главных елок в муниципалитетах уже установлена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В муниципалитетах Челябинской области возле главных новогодних елей установят ледовые городки, ледяные фигуры мультяшных персонажей, домик Деда Мороза и запустят паровоз для детей. URA.RU собрало список адресов центральных елок и необычных объектов рядом с ними в 10 крупнейших городах региона.

В Челябинске новогоднюю красавицу установили традиционно на площади Революции. В 2024 году ее окружит ледовый городок с горками и скульптурами по мотивам сказа Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». В Магнитогорске новогодняя ель расположится на площади Народных гуляний, рядом с катком и аллеей из светящихся деревьев.

Жителей и гостей Златоуста главная елка и ледяные фигуры персонажей из советских мультфильмов порадуют на площади Дворца культуры «Металлург». Также там будет уже полюбившийся горожанам автобус Деда Мороза. В Миассе новогоднее дерево, ледовые скульптуры и каток появятся у здания администрации города.

В Копейске ледовый городок с праздничной елкой будет открыт на площади Трудовой Славы. Главная ель в Озерске установлена на площади около городского пруда по проспекту Карла Маркса. Там в снежном городке появятся светодиодные фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

На центральной площади Троицка установят ель и ледовый городок со скульптурами, узоры которых являются отсылками к алакульской и синташтинской культурам. Это связано с тем, что в 2020 году на главной площади были обнаружены древние артефакты. В Снежинске в Парке культуры и отдыха соберут крутящуюся елку и запустят для детей паровоз — они радуют горожан уже не первый год.

В Чебаркуле открыт праздничный городок с елкой, горкой и домиком Деда Мороза на площади Ленина, перед мэрией. Жители Сатки смогут полюбоваться главной елкой на площади Дворца культуры «Магнезит». Там же появится городок из ледяных блоков.

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