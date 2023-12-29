СвЖД установила новую станцию для электричек в Екатеринбурге

30 декабря 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Новая станция поможет горожанам быстрее добираться до центра Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловская железная дорога (СвЖД) построила новый остановочный пункт для электричек в екатеринбургском микрорайоне Синие Камни возле торгового центра «Комсомолл». С 7 января на станции начнут останавливаться пригородные поезда, рассказали в пресс-службе компании. «Жители микрорайонов Синие Камни и ЖБИ смогут пользоваться электричками в формате „наземного метро“ и быстро добираться до разных районов города. Поездка до центра Екатеринбурга займет всего 12 минут, до ЖД-вокзала — 18 минут», — говорится в сообщении. На данном участке дороги курсируют четыре-пять пар поездов в направлении Егоршино и Алапаевск. «На новой платформе размещен стенд с информацией о проходящих поездах, установлены скамейки и навес», — отметили в СвЖД. Свердловские железнодорожники в 2024 году введут беспересадочные пригородные электрички, которые позволят пассажирам сэкономить на поездках. Населенные пункты получилось связать благодаря объединению электричек с маршрутами, имевших конечную станцию Екатеринбург-Пассажирский.

Свердловская железная дорога (СвЖД) построила новый остановочный пункт для электричек в екатеринбургском микрорайоне Синие Камни возле торгового центра «Комсомолл». С 7 января на станции начнут останавливаться пригородные поезда, рассказали в пресс-службе компании. «Жители микрорайонов Синие Камни и ЖБИ смогут пользоваться электричками в формате „наземного метро“ и быстро добираться до разных районов города. Поездка до центра Екатеринбурга займет всего 12 минут, до ЖД-вокзала — 18 минут», — говорится в сообщении. На данном участке дороги курсируют четыре-пять пар поездов в направлении Егоршино и Алапаевск. «На новой платформе размещен стенд с информацией о проходящих поездах, установлены скамейки и навес», — отметили в СвЖД. Свердловские железнодорожники в 2024 году введут беспересадочные пригородные электрички, которые позволят пассажирам сэкономить на поездках. Населенные пункты получилось связать благодаря объединению электричек с маршрутами, имевших конечную станцию Екатеринбург-Пассажирский.