Прокуратура назвала причину задержки рейсов на вокзале Екатеринбурга

Задержки рейсов на вокзале Екатеринбурга вызвала неисправность поезда

31 декабря 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

В настоящее время поезд следует расписанию, сказали в прокуратуре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Техническая неисправность локомотива на Горьковской железной дороге послужила задержкой рейса №116 сообщением Адлер-Томск, который должен был отправиться из Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской транспортной прокуратуры. «Время отправления поезда по расписанию 31 декабря в 07:03 часов, фактически поезд отправился в 07:58 часов. Причина задержки — позднее прибытие пассажирского поезда ввиду технологических осложнений на участке пути „Красноуральск-Дружинино“ Горьковской железной дороги (техническая неисправность локомотива)», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура». В настоящее время поезд следует расписанию. «Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в ведомстве. Вечером 30 декабря на екатеринбургском железнодорожном вокзале образовались огромные очереди. По словам очевидца, люди не успевают проходить досмотры. Позже транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.

Техническая неисправность локомотива на Горьковской железной дороге послужила задержкой рейса №116 сообщением Адлер-Томск, который должен был отправиться из Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской транспортной прокуратуры. «Время отправления поезда по расписанию 31 декабря в 07:03 часов, фактически поезд отправился в 07:58 часов. Причина задержки — позднее прибытие пассажирского поезда ввиду технологических осложнений на участке пути „Красноуральск-Дружинино“ Горьковской железной дороги (техническая неисправность локомотива)», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура». В настоящее время поезд следует расписанию. «Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в ведомстве. Вечером 30 декабря на екатеринбургском железнодорожном вокзале образовались огромные очереди. По словам очевидца, люди не успевают проходить досмотры. Позже транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.