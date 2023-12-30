30 декабря 2023

Прокуратура назвала причину задержки рейсов на вокзале Екатеринбурга

Задержки рейсов на вокзале Екатеринбурга вызвала неисправность поезда
© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал Екатеринбурга, табло, путешествие, расписание, чемодан, отправление
В настоящее время поезд следует расписанию, сказали в прокуратуре Фото:

Техническая неисправность локомотива на Горьковской железной дороге послужила задержкой рейса №116 сообщением Адлер-Томск, который должен был отправиться из Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской транспортной прокуратуры.

«Время отправления поезда по расписанию 31 декабря в 07:03 часов, фактически поезд отправился в 07:58 часов. Причина задержки — позднее прибытие пассажирского поезда ввиду технологических осложнений на участке пути „Красноуральск-Дружинино“ Горьковской железной дороги (техническая неисправность локомотива)», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура».

В настоящее время поезд следует расписанию. «Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в ведомстве.

Вечером 30 декабря на екатеринбургском железнодорожном вокзале образовались огромные очереди. По словам очевидца, люди не успевают проходить досмотры. Позже транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.

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Техническая неисправность локомотива на Горьковской железной дороге послужила задержкой рейса №116 сообщением Адлер-Томск, который должен был отправиться из Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской транспортной прокуратуры. «Время отправления поезда по расписанию 31 декабря в 07:03 часов, фактически поезд отправился в 07:58 часов. Причина задержки — позднее прибытие пассажирского поезда ввиду технологических осложнений на участке пути „Красноуральск-Дружинино“ Горьковской железной дороги (техническая неисправность локомотива)», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура». В настоящее время поезд следует расписанию. «Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в ведомстве. Вечером 30 декабря на екатеринбургском железнодорожном вокзале образовались огромные очереди. По словам очевидца, люди не успевают проходить досмотры. Позже транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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