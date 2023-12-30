Прокуратура назвала причину задержки рейсов на вокзале Екатеринбурга

Техническая неисправность локомотива на Горьковской железной дороге послужила задержкой рейса №116 сообщением Адлер-Томск, который должен был отправиться из Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской транспортной прокуратуры.
«Время отправления поезда по расписанию 31 декабря в 07:03 часов, фактически поезд отправился в 07:58 часов. Причина задержки — позднее прибытие пассажирского поезда ввиду технологических осложнений на участке пути „Красноуральск-Дружинино“ Горьковской железной дороги (техническая неисправность локомотива)», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура».
В настоящее время поезд следует расписанию. «Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в ведомстве.
Вечером 30 декабря на екатеринбургском железнодорожном вокзале образовались огромные очереди. По словам очевидца, люди не успевают проходить досмотры. Позже транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.
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