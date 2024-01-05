05 января 2024

Зам Памфиловой: кандидатам в президенты РФ придется раздеться до «без трусов». Видео

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, булаев николай
Николай Булаев заявил, что закон на выборах президента един для всех Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Кандидатам в президенты РФ на выборах в 2024 придется раздеться «до без трусов», чтобы показать «все и всем». Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой Николай Булаев.

«Я был удивлен тем, что люди, идущие на эту должность [президента], не представляют, что это связано с тем, что человек практически должен показать все, везде и всем. Могу дословно сказать. Вам придется раздеться до без трусов. Исключений закон не предусматривает», — сказал Николай Булаев, вспоминая, как у него завязался разговор с одним из кандидатов перед выборами в 2018 году. Трансляция его выступления проходит на сайте ЦИК.

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Кандидатам в президенты РФ на выборах в 2024 придется раздеться «до без трусов», чтобы показать «все и всем». Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой Николай Булаев. «Я был удивлен тем, что люди, идущие на эту должность [президента], не представляют, что это связано с тем, что человек практически должен показать все, везде и всем. Могу дословно сказать. Вам придется раздеться до без трусов. Исключений закон не предусматривает», — сказал Николай Булаев, вспоминая, как у него завязался разговор с одним из кандидатов перед выборами в 2018 году. Трансляция его выступления проходит на сайте ЦИК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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