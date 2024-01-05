Зам Памфиловой: кандидатам в президенты РФ придется раздеться до «без трусов». Видео

05 января 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Николай Булаев заявил, что закон на выборах президента един для всех Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидатам в президенты РФ на выборах в 2024 придется раздеться «до без трусов», чтобы показать «все и всем». Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой Николай Булаев. «Я был удивлен тем, что люди, идущие на эту должность [президента], не представляют, что это связано с тем, что человек практически должен показать все, везде и всем. Могу дословно сказать. Вам придется раздеться до без трусов. Исключений закон не предусматривает», — сказал Николай Булаев, вспоминая, как у него завязался разговор с одним из кандидатов перед выборами в 2018 году. Трансляция его выступления проходит на сайте ЦИК.

Кандидатам в президенты РФ на выборах в 2024 придется раздеться «до без трусов», чтобы показать «все и всем». Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой Николай Булаев. «Я был удивлен тем, что люди, идущие на эту должность [президента], не представляют, что это связано с тем, что человек практически должен показать все, везде и всем. Могу дословно сказать. Вам придется раздеться до без трусов. Исключений закон не предусматривает», — сказал Николай Булаев, вспоминая, как у него завязался разговор с одним из кандидатов перед выборами в 2018 году. Трансляция его выступления проходит на сайте ЦИК.