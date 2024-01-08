На Украине испугались новой тактики РФ для ракетных ударов

Оператор ПЗРК Stinger: РФ использует новую тактику для ракетных ударов
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Российские тепловые ловушки мешают системам Stinger Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска используют новую тактику, запуская ракеты с тепловыми ловушками. Об этом рассказал украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман.

«Русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты. Такого раньше не было», — сказал Роман в интервью TV5 Monde. Он добавил, что такие ловушки мешают системам Stinger, а также, по его словам, из-за крупных атак запасы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут растаять.

Ранее военная разведка Британии заметила изменения в тактике России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам, передает деловое издание «Взгляд».

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Российские войска используют новую тактику, запуская ракеты с тепловыми ловушками. Об этом рассказал украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман. «Русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты. Такого раньше не было», — сказал Роман в интервью TV5 Monde. Он добавил, что такие ловушки мешают системам Stinger, а также, по его словам, из-за крупных атак запасы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут растаять. Ранее военная разведка Британии заметила изменения в тактике России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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