На Украине испугались новой тактики РФ для ракетных ударов

Российские войска используют новую тактику, запуская ракеты с тепловыми ловушками. Об этом рассказал украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман.
«Русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты. Такого раньше не было», — сказал Роман в интервью TV5 Monde. Он добавил, что такие ловушки мешают системам Stinger, а также, по его словам, из-за крупных атак запасы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут растаять.
Ранее военная разведка Британии заметила изменения в тактике России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам, передает деловое издание «Взгляд».
Российские войска используют новую тактику, запуская ракеты с тепловыми ловушками. Об этом рассказал украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман. «Русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты. Такого раньше не было», — сказал Роман в интервью TV5 Monde. Он добавил, что такие ловушки мешают системам Stinger, а также, по его словам, из-за крупных атак запасы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут растаять. Ранее военная разведка Британии заметила изменения в тактике России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам, передает деловое издание «Взгляд».