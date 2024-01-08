Экс-замглавы МО Украины обвинили в растрате 25 млн долларов

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Трем чиновникам Минобороны Украины предъявлены обвинения в растрате Фото:

Бывшему замглавы Минобороны Украины предъявлены новые обвинения в растрате на сумму почти 25 миллионов долларов при закупках бронежилетов для ВСУ. Об этом рассказали в Офисе генпрокурора Украины.

«Предъявлены обвинения бывшему заместителю министра обороны Украины. Обвиняемый приобрел для ВСУ 50 тысяч бронежилетов, которые по своему качеству и характеристикам не соответствовали установленным требованиям и не могли быть использованы в армии. В результате их поставки государству нанесен ущерб в размере почти 25 миллионов долларов», — передает сообщение ведомства ТАСС.

Обвинение также касается и двух других чиновников Минобороны. Двое из фигурантов дела уже находятся под стражей. Они могут быть лишены свободы на срок до 15 лет за растрату имущества и препятствие законной деятельности ВСУ, заключили в ведомстве.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский принял решение о смене министра обороны Алексея Резникова в связи с коррупционными скандалами, возникшими в ВСУ. Это решение было вызвано возмущением общественности из-за обвинений Минобороны в завышении цен на униформу и продовольствие для армии. Расширение военного бюджета, составляющего около 20% ВВП, создало благоприятные условия для коррупции на Украине.

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Бывшему замглавы Минобороны Украины предъявлены новые обвинения в растрате на сумму почти 25 миллионов долларов при закупках бронежилетов для ВСУ. Об этом рассказали в Офисе генпрокурора Украины. «Предъявлены обвинения бывшему заместителю министра обороны Украины. Обвиняемый приобрел для ВСУ 50 тысяч бронежилетов, которые по своему качеству и характеристикам не соответствовали установленным требованиям и не могли быть использованы в армии. В результате их поставки государству нанесен ущерб в размере почти 25 миллионов долларов», — передает сообщение ведомства ТАСС. Обвинение также касается и двух других чиновников Минобороны. Двое из фигурантов дела уже находятся под стражей. Они могут быть лишены свободы на срок до 15 лет за растрату имущества и препятствие законной деятельности ВСУ, заключили в ведомстве. Ранее украинский президент Владимир Зеленский принял решение о смене министра обороны Алексея Резникова в связи с коррупционными скандалами, возникшими в ВСУ. Это решение было вызвано возмущением общественности из-за обвинений Минобороны в завышении цен на униформу и продовольствие для армии. Расширение военного бюджета, составляющего около 20% ВВП, создало благоприятные условия для коррупции на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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