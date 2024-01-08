Экс-замглавы МО Украины обвинили в растрате 25 млн долларов

08 января 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Трем чиновникам Минобороны Украины предъявлены обвинения в растрате Фото: Официальный сайт президента Украины Бывшему замглавы Минобороны Украины предъявлены новые обвинения в растрате на сумму почти 25 миллионов долларов при закупках бронежилетов для ВСУ. Об этом рассказали в Офисе генпрокурора Украины. «Предъявлены обвинения бывшему заместителю министра обороны Украины. Обвиняемый приобрел для ВСУ 50 тысяч бронежилетов, которые по своему качеству и характеристикам не соответствовали установленным требованиям и не могли быть использованы в армии. В результате их поставки государству нанесен ущерб в размере почти 25 миллионов долларов», — передает сообщение ведомства ТАСС. Обвинение также касается и двух других чиновников Минобороны. Двое из фигурантов дела уже находятся под стражей. Они могут быть лишены свободы на срок до 15 лет за растрату имущества и препятствие законной деятельности ВСУ, заключили в ведомстве. Ранее украинский президент Владимир Зеленский принял решение о смене министра обороны Алексея Резникова в связи с коррупционными скандалами, возникшими в ВСУ. Это решение было вызвано возмущением общественности из-за обвинений Минобороны в завышении цен на униформу и продовольствие для армии. Расширение военного бюджета, составляющего около 20% ВВП, создало благоприятные условия для коррупции на Украине.

Бывшему замглавы Минобороны Украины предъявлены новые обвинения в растрате на сумму почти 25 миллионов долларов при закупках бронежилетов для ВСУ. Об этом рассказали в Офисе генпрокурора Украины. «Предъявлены обвинения бывшему заместителю министра обороны Украины. Обвиняемый приобрел для ВСУ 50 тысяч бронежилетов, которые по своему качеству и характеристикам не соответствовали установленным требованиям и не могли быть использованы в армии. В результате их поставки государству нанесен ущерб в размере почти 25 миллионов долларов», — передает сообщение ведомства ТАСС. Обвинение также касается и двух других чиновников Минобороны. Двое из фигурантов дела уже находятся под стражей. Они могут быть лишены свободы на срок до 15 лет за растрату имущества и препятствие законной деятельности ВСУ, заключили в ведомстве. Ранее украинский президент Владимир Зеленский принял решение о смене министра обороны Алексея Резникова в связи с коррупционными скандалами, возникшими в ВСУ. Это решение было вызвано возмущением общественности из-за обвинений Минобороны в завышении цен на униформу и продовольствие для армии. Расширение военного бюджета, составляющего около 20% ВВП, создало благоприятные условия для коррупции на Украине.