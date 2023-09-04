04 сентября 2023

Der Spiegel: Резникова заподозрили в продаже оружия по темным каналам

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Нато.вооружение. техника. stock, резников алексей, stock
Алексей Резников подозревается в коррупционных скандалах на Украине Фото:

Западные страны подозревают экс-главу Минобороны Украины Алексея Резникова в нелегальной продаже оружия. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel. Авторы статьи отметили, что решение украинского президента Владимира Зеленского сменить министра обороны связано с коррупционными скандалами.

«Есть мнение у зарубежных стран, которые обеспокоены тем, что их военная помощь Украине может просочиться туда по темным каналам. Пока, правда, речь идет только о скандалах, связанных с закупками из государственного бюджета Украины.», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что решение Зеленского сменить главу Минобороны страны связано также с коррупционными скандалами, которыми украинское общество было недовольно.

Ранее Алексей Резников сообщил о своей отставке. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что экс-глава задумывался об увольнении после скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Зеленский сообщил, что министерство обороны Украины должен возглавить Рустем Умеров, передает телеканал 360.

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Западные страны подозревают экс-главу Минобороны Украины Алексея Резникова в нелегальной продаже оружия. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel. Авторы статьи отметили, что решение украинского президента Владимира Зеленского сменить министра обороны связано с коррупционными скандалами. «Есть мнение у зарубежных стран, которые обеспокоены тем, что их военная помощь Украине может просочиться туда по темным каналам. Пока, правда, речь идет только о скандалах, связанных с закупками из государственного бюджета Украины.», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что решение Зеленского сменить главу Минобороны страны связано также с коррупционными скандалами, которыми украинское общество было недовольно. Ранее Алексей Резников сообщил о своей отставке. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что экс-глава задумывался об увольнении после скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Зеленский сообщил, что министерство обороны Украины должен возглавить Рустем Умеров, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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