Der Spiegel: Резникова заподозрили в продаже оружия по темным каналам

05 сентября 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Алексей Резников подозревается в коррупционных скандалах на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Западные страны подозревают экс-главу Минобороны Украины Алексея Резникова в нелегальной продаже оружия. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel. Авторы статьи отметили, что решение украинского президента Владимира Зеленского сменить министра обороны связано с коррупционными скандалами. «Есть мнение у зарубежных стран, которые обеспокоены тем, что их военная помощь Украине может просочиться туда по темным каналам. Пока, правда, речь идет только о скандалах, связанных с закупками из государственного бюджета Украины.», — говорится в материале . Авторы статьи подчеркнули, что решение Зеленского сменить главу Минобороны страны связано также с коррупционными скандалами, которыми украинское общество было недовольно. Ранее Алексей Резников сообщил о своей отставке. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что экс-глава задумывался об увольнении после скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Зеленский сообщил, что министерство обороны Украины должен возглавить Рустем Умеров, передает телеканал 360.

Западные страны подозревают экс-главу Минобороны Украины Алексея Резникова в нелегальной продаже оружия. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel. Авторы статьи отметили, что решение украинского президента Владимира Зеленского сменить министра обороны связано с коррупционными скандалами. «Есть мнение у зарубежных стран, которые обеспокоены тем, что их военная помощь Украине может просочиться туда по темным каналам. Пока, правда, речь идет только о скандалах, связанных с закупками из государственного бюджета Украины.», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что решение Зеленского сменить главу Минобороны страны связано также с коррупционными скандалами, которыми украинское общество было недовольно. Ранее Алексей Резников сообщил о своей отставке. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что экс-глава задумывался об увольнении после скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Зеленский сообщил, что министерство обороны Украины должен возглавить Рустем Умеров, передает телеканал 360.