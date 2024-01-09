Екатеринбуржцы жалуются на горы мусора во дворах. Фото

09 января 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Контейнеры с мусором не убираются своевременно, потому что спецтехника не может подъехать к площадке Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в районе Автовокзала мусорные площадки переполнены с Нового года, пожаловались URA.RU читатели. Объяснения управляющей компании и «Спецавтобазы» (регоператор по вывозу мусора) разнятся. «Непонятно, за что деньги (133 рубля в месяц) платим. Мусор не вывозится с Нового года, скоро все дворы будут заполнены отходами», — возмущается жительница ЖК бизнес-класса «Александровский квартал» на ул. Белинского, 177а. Похожий комментарий дал житель ЖК «Эстет» по адресу пер. Переходный, 3а. «Есть проблемы с подъездом мусоровозов из-за парковки, которая появилась перед контейнерами. Возможно, забрать отходы не могут из-за этого», — поделился читатель. Оба комплекса обслуживает УК «Созвездие». Представитель компании Александр Телеватюк в беседе с URA.RU заявил, что к свалке у ЖК «Эстет» не проехать из-за располагающейся рядом (пер. Переходный, 7) парковки. Объясняя проблемы у ЖК «Александровский квартал», Телеватюк указал на «Спецавтобазу». Также он отметил, что якобы уже не первый раз мусоровозы не убирают отходы из-за нечищеных дорог. В пресс-службе «Спецавтобазы» URA.RU рассказали, что согласились взять на обслуживание площадку по адресу Переходный, 3а («Эстет»), но при условии, что УК будет выкатывать контейнеры своими силами к машине, так как подъезда к площадке нет. «К сожалению, эти договоренности не выполняются», — рассказали в компании. А сейчас подъезды к площадке и вовсе огородили антипарковочными столбиками и бетонными блоками. А к площадке возле «Александровского квартала» не подобраться из-за неправильно припаркованных автомобилей. По словам представителей «Спецавтобазы», обеспечить проезд в этом случае должна управляющая компания и автовладельцы. Также на переполненные баки пожаловались жители дома на улице Онежской, 4а. Но там вывоз отходов осуществляется по согласованному графику, добавили представители компании. Переполненные мусорные баки возле дома по ул. Белинского, 177а Фото: читатель URA.RU Вывезти мусор оттуда мешают неправильно припаркованные автомобили Фото: пресс-служба «Спецавтобазы» Такое фото с ул. Онежская, 4а прислал читатель… Фото: читатель URA.RU …а такое — «Спецавтобаза» — после уборки Фото: пресс-служба «Спецавтобаза» Пер. Переходный, 3а Фото: читатель URA.RU Проехать к свалке у ЖК «Эстет» мешает парковка Фото: пресс-служба «Спецавтобазы» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в районе Автовокзала мусорные площадки переполнены с Нового года, пожаловались URA.RU читатели. Объяснения управляющей компании и «Спецавтобазы» (регоператор по вывозу мусора) разнятся. «Непонятно, за что деньги (133 рубля в месяц) платим. Мусор не вывозится с Нового года, скоро все дворы будут заполнены отходами», — возмущается жительница ЖК бизнес-класса «Александровский квартал» на ул. Белинского, 177а. Похожий комментарий дал житель ЖК «Эстет» по адресу пер. Переходный, 3а. «Есть проблемы с подъездом мусоровозов из-за парковки, которая появилась перед контейнерами. Возможно, забрать отходы не могут из-за этого», — поделился читатель. Оба комплекса обслуживает УК «Созвездие». Представитель компании Александр Телеватюк в беседе с URA.RU заявил, что к свалке у ЖК «Эстет» не проехать из-за располагающейся рядом (пер. Переходный, 7) парковки. Объясняя проблемы у ЖК «Александровский квартал», Телеватюк указал на «Спецавтобазу». Также он отметил, что якобы уже не первый раз мусоровозы не убирают отходы из-за нечищеных дорог. В пресс-службе «Спецавтобазы» URA.RU рассказали, что согласились взять на обслуживание площадку по адресу Переходный, 3а («Эстет»), но при условии, что УК будет выкатывать контейнеры своими силами к машине, так как подъезда к площадке нет. «К сожалению, эти договоренности не выполняются», — рассказали в компании. А сейчас подъезды к площадке и вовсе огородили антипарковочными столбиками и бетонными блоками. А к площадке возле «Александровского квартала» не подобраться из-за неправильно припаркованных автомобилей. По словам представителей «Спецавтобазы», обеспечить проезд в этом случае должна управляющая компания и автовладельцы. Также на переполненные баки пожаловались жители дома на улице Онежской, 4а. Но там вывоз отходов осуществляется по согласованному графику, добавили представители компании.