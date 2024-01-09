Челябинские полицейские ищут незаконных мигрантов в такси и маршрутках

Сотрудники управления по вопросам миграции действуют в связке с коллегами из ГИБДД Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области сотрудники управления по вопросам миграции совместно с коллегами из ГИБДД ищут нелегальных мигрантов в такси и маршрутках. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка, подобные рейды проводят для пресечения правонарушений и преступлений в сфере миграции, а также повышения уровня безопасности на дорогах.

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“ сотрудники проводятся массированные рейды по проверке автобусов и такси. За несоблюдение установленных ограничений водителям-мигрантам грозит штраф до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны, а работодателям до восьмисот тысяч рублей за каждого иностранного гражданина, либо административное приостановление деятельности до 90 суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Со ссылкой на постановление губернатора области Алексея Текслера там отметили, что мигрантам запрещено перевозить пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном транспорте и оказывать услуги по перевозке в такси. Исключением являются граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана, входящие в Евразийский экономический союз, а также имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство.

В ведомстве также попросили граждан сообщать о лицах, которые незаконно занимаются пассажирскими перевозками. Для передачи информации можно использовать номера: 733-57-74, 733-57-80.