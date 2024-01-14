В Челябинске подорожали кухонные гарнитуры

«Авито»: за год кухонные гарнитуры в Челябинске подорожали на 10%

Кухонные гарнитуры стали стоить дороже на 10% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске кухонные гарнитуры в 2023 году подорожали на 10%. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито Товары», эта величина отражает средний показатель роста стоимости мебели в городе.

«Стоимость кухонных гарнитуров увеличилась в Челябинске на 10%, что соответствует среднему показателю в категории мебели. Горожане в 2023 году стали приобретать гарнитуры на 25% чаще, чем в 2022 году. Средняя стоимость товара на площадке составила 14,7 тысячи рублей», — отметили в «Авито».

Увеличение спроса наблюдалось в целом по сегменту. За год показатель составил 7%. При этом общий объем оборота товаров в категории «Мебель и интерьеры» на площадке вырос на 27% по сравнению с данными 2022 года.

Каждая пятая покупка мебели пришлась на кровати и диваны. В этом сегменте цена упала на 13%, составив 11 тысяч рублей. Кроме гарнитуров, рост зафиксировали в отношении предметов интерьера (плюс 23%), текстиля и ковров (увеличение на 18%).

«Мебель и стройматериалы являются одной из самых перспективных категорий рынка электронной торговли, занимающей второе место по объемам онлайн-продаж. По различным оценкам, 20—25% мебели уже продаются онлайн, и эта доля будет расти», — отметил руководитель категории «Строительство и мебель» в «Авито» Илья Адамский.

Эксперт добавил, что доля новой мебели и предметов интерьера в категории на платформе превысила 80%. Количество сделок в сегменте новых товаров увеличилось на 6 процентных пунктов до 56%. В половине компаний-производителей, выяснили аналитики «Авито», продающих на сайте, работает до 10 человек, в оставшихся — от 10 до 20 человек».