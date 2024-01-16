Депутаты челябинского заксобрания поздравили жителей области с юбилеем региона

17 января 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Депутаты ЗСО поздравили земляков с юбилеем области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты законодательного собрания Челябинской области 17 января поздравили жителей региона с его 90-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания. «Мы по-настоящему гордимся своей малой родиной — краем мужественных и трудолюбивых, красивых и талантливых людей, знающих цену себе и своему труду. Южноуральцы во все времена поддерживали, помогали и делились своей душевной теплотой с каждым, кто в этом нуждался. И сейчас они показывают свои лучшие качества, оказывая всестороннюю помощь Донбассу», — говорится в поздравительном обращении. Депутаты заксобрания подчеркнули, что 90 лет назад начался новый отсчет в истории нашего региона, входившего ранее в Уральскую область. Из года в год, из десятилетия в десятилетие благодаря особенному характеру, трудолюбию и самоотверженности наших земляков Челябинская область вносит значительный вклад в укрепление российской государственности, создание промышленной и оборонной мощи страны. Также в документе подчеркивается, что Челябинская область подарила блестящую плеяду талантливых людей — выдающихся спортсменов, деятелей науки и культуры, руководителей производства, государственных и общественных деятелей. Их имена стали гордостью не только нашего региона, но и всей России. Мы благодарны ветеранам, всем жителям, посвятившим южноуральской земле свои лучшие годы, силы и знания. Уверены, что трудолюбие, мудрость взрослого поколения и энергия молодежи и в дальнейшем будут надежной основой для развития и благополучия Челябинской области. В финальной части обращения депутаты ЗСО пожелали жителя региона крепкого здоровья, успехов, мира и счастья. Челябинской области депутаты пожелали крепнуть, хорошеть и бережно хранить культурные традиции и историческое наследие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты законодательного собрания Челябинской области 17 января поздравили жителей региона с его 90-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания. «Мы по-настоящему гордимся своей малой родиной — краем мужественных и трудолюбивых, красивых и талантливых людей, знающих цену себе и своему труду. Южноуральцы во все времена поддерживали, помогали и делились своей душевной теплотой с каждым, кто в этом нуждался. И сейчас они показывают свои лучшие качества, оказывая всестороннюю помощь Донбассу», — говорится в поздравительном обращении. Депутаты заксобрания подчеркнули, что 90 лет назад начался новый отсчет в истории нашего региона, входившего ранее в Уральскую область. Из года в год, из десятилетия в десятилетие благодаря особенному характеру, трудолюбию и самоотверженности наших земляков Челябинская область вносит значительный вклад в укрепление российской государственности, создание промышленной и оборонной мощи страны. Также в документе подчеркивается, что Челябинская область подарила блестящую плеяду талантливых людей — выдающихся спортсменов, деятелей науки и культуры, руководителей производства, государственных и общественных деятелей. Их имена стали гордостью не только нашего региона, но и всей России. Мы благодарны ветеранам, всем жителям, посвятившим южноуральской земле свои лучшие годы, силы и знания. Уверены, что трудолюбие, мудрость взрослого поколения и энергия молодежи и в дальнейшем будут надежной основой для развития и благополучия Челябинской области. В финальной части обращения депутаты ЗСО пожелали жителя региона крепкого здоровья, успехов, мира и счастья. Челябинской области депутаты пожелали крепнуть, хорошеть и бережно хранить культурные традиции и историческое наследие.