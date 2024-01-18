В Екатеринбурге стартовали крещенские купания. Фото

19 января 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Купель в Академическом районе Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в ночь на 19 января стартовали крещенские купания. В одной из локаций — в Академическом районе — находится корреспондент URA.RU. У проруби в Преображенском парке, по его словам, сейчас много народа. Там стоит большая палатка, а в храме бьют колокола. На месте работают органы правопорядка, а также дежурит скорая помощь. Всего в этом году в Екатеринбурге организовано 12 купелей, семь из которых на озере Шарташ. Также в городе есть особые места, где можно отмыться от грехов с комфортом. Например, купель в фитнес-клубе элитного клубного дома «Тихвин». Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге в ночь на 19 января стартовали крещенские купания. В одной из локаций — в Академическом районе — находится корреспондент URA.RU. У проруби в Преображенском парке, по его словам, сейчас много народа. Там стоит большая палатка, а в храме бьют колокола. На месте работают органы правопорядка, а также дежурит скорая помощь. Всего в этом году в Екатеринбурге организовано 12 купелей, семь из которых на озере Шарташ. Также в городе есть особые места, где можно отмыться от грехов с комфортом. Например, купель в фитнес-клубе элитного клубного дома «Тихвин».