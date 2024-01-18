18 января 2024

В Екатеринбурге стартовали крещенские купания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Купель в Академическом районе
Купель в Академическом районе Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 19 января стартовали крещенские купания. В одной из локаций — в Академическом районе — находится корреспондент URA.RU.

У проруби в Преображенском парке, по его словам, сейчас много народа. Там стоит большая палатка, а в храме бьют колокола. На месте работают органы правопорядка, а также дежурит скорая помощь.

Всего в этом году в Екатеринбурге организовано 12 купелей, семь из которых на озере Шарташ. Также в городе есть особые места, где можно отмыться от грехов с комфортом. Например, купель в фитнес-клубе элитного клубного дома «Тихвин».

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В Екатеринбурге в ночь на 19 января стартовали крещенские купания. В одной из локаций — в Академическом районе — находится корреспондент URA.RU. У проруби в Преображенском парке, по его словам, сейчас много народа. Там стоит большая палатка, а в храме бьют колокола. На месте работают органы правопорядка, а также дежурит скорая помощь. Всего в этом году в Екатеринбурге организовано 12 купелей, семь из которых на озере Шарташ. Также в городе есть особые места, где можно отмыться от грехов с комфортом. Например, купель в фитнес-клубе элитного клубного дома «Тихвин».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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