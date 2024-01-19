В Кремле прокомментировали беспорядки в Башкирии

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В Башкирии нет массовых беспорядков, есть только отдельные проявления мнения граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Я не согласился бы с формулировками, что в Башкирии массовые беспорядки и протесты. Там их нет, есть только отдельные проявления, которые находятся в компетенции местных властей и органов правопорядка. Я категорически не соглашусь с тем, что протесты там массовые», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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