В Кремле прокомментировали беспорядки в Башкирии

Песков заявил, что протесты в Башкирии не являются массовыми
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Несанкционированная акция против принятия поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве. Москва. ЛГБТ, автозак, задержание активистов, митинг, полиция, росгвардия, космонавты, винтилово, дождь, петровка улица
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В Башкирии нет массовых беспорядков, есть только отдельные проявления мнения граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Я не согласился бы с формулировками, что в Башкирии массовые беспорядки и протесты. Там их нет, есть только отдельные проявления, которые находятся в компетенции местных властей и органов правопорядка. Я категорически не соглашусь с тем, что протесты там массовые», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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В Башкирии нет массовых беспорядков, есть только отдельные проявления мнения граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Я не согласился бы с формулировками, что в Башкирии массовые беспорядки и протесты. Там их нет, есть только отдельные проявления, которые находятся в компетенции местных властей и органов правопорядка. Я категорически не соглашусь с тем, что протесты там массовые», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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