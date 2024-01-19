Губернатор Челябинской области Текслер стал вторым медиарейтинга в УрФО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по итогам 2023 года занял второе место в медиарейтинге по значимым инфоповодам и публикациям в Уральском федеральном округе. Об этом говорится в аналитике сайта «Медиалогия» подводящего итоги года.
«В Уральском федеральном округе в 2023 году лидерами медиарейтинга стали губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — указано на сайте ресурса. Моор, Текслер и Куйвашев заняли первое, второе и третье места соответственно.
Кроме того, Алексей Текслер занял 25 строчку рейтинга глав регионов России. За прошедший год количество публикаций, связанных с губернатором, было более 98 тысяч, среди них больная часть положительная. Из анализа следует, что в число значимых инфоповодов в прошедшем году были заметны: Всероссийский детский экологический форум в Челябинске, прямая линия губернатора с жителями Челябинской области, встреча главы региона с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия». Она включает на данный момент более 88 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
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