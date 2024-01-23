В Челябинске горит рынок «Юрюзань»

В Челябинске 23 января вечером на рынке «Юрюзань» в Тракторозаводском районе произошел пожар. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«На месте сотрудники МЧС. Горит павильон», — уточнили в пресс-службе ведомства. В настоящее время подан ствол на отсечение распространения пожара. Ожидается приезд сотрудников энергослужбы для отключения электроснабжения: к павильону проложена линия высокого напряжения.
В Челябинске 19 января загорелся рынок «Восточный город». Пожар удалось потушить примерно за три часа. Огонь разгорелся на площади в 1200 кв. метров. О том, что известно о происшествии и рынке, где стихия уничтожила товары, URA.RU собрало основную информацию.
Обновлено в 23:00 по уральскому времени:
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, в 22:47 была объявлена ликвидация пожара. В данный момент идет проливка и разборка.
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