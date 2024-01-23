23 января 2024

В Челябинске горит рынок «Юрюзань»

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область, пожар, тушение пожара, пожарны
В Челябинске снова вспыхнул рынок Фото:

В Челябинске 23 января вечером на рынке «Юрюзань» в Тракторозаводском районе произошел пожар. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«На месте сотрудники МЧС. Горит павильон», — уточнили в пресс-службе ведомства. В настоящее время подан ствол на отсечение распространения пожара. Ожидается приезд сотрудников энергослужбы для отключения электроснабжения: к павильону проложена линия высокого напряжения.

В Челябинске 19 января загорелся рынок «Восточный город». Пожар удалось потушить примерно за три часа. Огонь разгорелся на площади в 1200 кв. метров. О том, что известно о происшествии и рынке, где стихия уничтожила товары, URA.RU собрало основную информацию.

Обновлено в 23:00 по уральскому времени:

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, в 22:47 была объявлена ликвидация пожара. В данный момент идет проливка и разборка.

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В Челябинске 23 января вечером на рынке «Юрюзань» в Тракторозаводском районе произошел пожар. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «На месте сотрудники МЧС. Горит павильон», — уточнили в пресс-службе ведомства. В настоящее время подан ствол на отсечение распространения пожара. Ожидается приезд сотрудников энергослужбы для отключения электроснабжения: к павильону проложена линия высокого напряжения. В Челябинске 19 января загорелся рынок «Восточный город». Пожар удалось потушить примерно за три часа. Огонь разгорелся на площади в 1200 кв. метров. О том, что известно о происшествии и рынке, где стихия уничтожила товары, URA.RU собрало основную информацию. Обновлено в 23:00 по уральскому времени: Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, в 22:47 была объявлена ликвидация пожара. В данный момент идет проливка и разборка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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