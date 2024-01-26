В школу Екатеринбурга ворвались силовики с автоматами. Видео

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, бронежилет, пистолет, разгрузка, антитеррор, огнестрельное оружие, собр, спецназ, задержание, кто, контр-террористическая операция
Цель визита силовиков, неизвестна Фото:

В екатеринбургскую школу №143 забежали двое силовиков с автоматами. Цель визита полицейских неизвестна, сообщили учащиеся.

«Спецназ залетел в школу №143 [на Ясной, 16]», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на учеников. В управлении Росгвардии по Свердловской области пояснили URA.RU, что в учреждении работают сотрудники вневедомственной охраны. Подробности выясняются.

В 143-й школе на вопрос корреспондента ответить не смогли. Директор учреждения пообещала перезвонить позднее.

Обновлено в 17:18 (15:18 МСК):

Силовики приехали в школу из-за тревожного сообщения. Поводом стал конфликт ученика и педагога, пояснили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

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В екатеринбургскую школу №143 забежали двое силовиков с автоматами. Цель визита полицейских неизвестна, сообщили учащиеся. «Спецназ залетел в школу №143 [на Ясной, 16]», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на учеников. В управлении Росгвардии по Свердловской области пояснили URA.RU, что в учреждении работают сотрудники вневедомственной охраны. Подробности выясняются. В 143-й школе на вопрос корреспондента ответить не смогли. Директор учреждения пообещала перезвонить позднее. Обновлено в 17:18 (15:18 МСК): Силовики приехали в школу из-за тревожного сообщения. Поводом стал конфликт ученика и педагога, пояснили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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