В екатеринбургскую школу №143 забежали двое силовиков с автоматами. Цель визита полицейских неизвестна, сообщили учащиеся.
«Спецназ залетел в школу №143 [на Ясной, 16]», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на учеников. В управлении Росгвардии по Свердловской области пояснили URA.RU, что в учреждении работают сотрудники вневедомственной охраны. Подробности выясняются.
В 143-й школе на вопрос корреспондента ответить не смогли. Директор учреждения пообещала перезвонить позднее.
Обновлено в 17:18 (15:18 МСК):
Силовики приехали в школу из-за тревожного сообщения. Поводом стал конфликт ученика и педагога, пояснили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.
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