В школу Екатеринбурга ворвались силовики с автоматами. Видео

26 января 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Цель визита силовиков, неизвестна Фото: Анна Майорова © URA.RU В екатеринбургскую школу №143 забежали двое силовиков с автоматами. Цель визита полицейских неизвестна, сообщили учащиеся. «Спецназ залетел в школу №143 [на Ясной, 16]», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на учеников. В управлении Росгвардии по Свердловской области пояснили URA.RU, что в учреждении работают сотрудники вневедомственной охраны. Подробности выясняются. В 143-й школе на вопрос корреспондента ответить не смогли. Директор учреждения пообещала перезвонить позднее. Обновлено в 17:18 (15:18 МСК): Силовики приехали в школу из-за тревожного сообщения. Поводом стал конфликт ученика и педагога, пояснили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

В екатеринбургскую школу №143 забежали двое силовиков с автоматами. Цель визита полицейских неизвестна, сообщили учащиеся. «Спецназ залетел в школу №143 [на Ясной, 16]», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на учеников. В управлении Росгвардии по Свердловской области пояснили URA.RU, что в учреждении работают сотрудники вневедомственной охраны. Подробности выясняются. В 143-й школе на вопрос корреспондента ответить не смогли. Директор учреждения пообещала перезвонить позднее. Обновлено в 17:18 (15:18 МСК): Силовики приехали в школу из-за тревожного сообщения. Поводом стал конфликт ученика и педагога, пояснили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.