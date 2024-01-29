СК возбудит уголовное дело на школьников, избивших подростка в Екатеринбурге

30 января 2024 в 00:38 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела Фото: Официальный сайт Совета Федерации Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело на школьников, которые избили подростка в Екатеринбурге. Об этом рассказали в информационном центре СК РФ. «В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Екатеринбурге двое подростков избили 16-летнего парня, причинив ему вред здоровью. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — написано в telegram-канале ведомства. Вероятно, речь идет об инциденте, в котором обучающиеся 7 и 8 классов в Екатеринбурге избили подростка бейсбольной битой по просьбе подруги. У пострадавшего парня якобы произошел конфликт с бывшей девушкой, после чего она попросила своих друзей заступиться за нее. Обманом школьники заманили парня в подъезд, где и избили его. Нападавшие задержаны.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело на школьников, которые избили подростка в Екатеринбурге. Об этом рассказали в информационном центре СК РФ. «В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Екатеринбурге двое подростков избили 16-летнего парня, причинив ему вред здоровью. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — написано в telegram-канале ведомства. Вероятно, речь идет об инциденте, в котором обучающиеся 7 и 8 классов в Екатеринбурге избили подростка бейсбольной битой по просьбе подруги. У пострадавшего парня якобы произошел конфликт с бывшей девушкой, после чего она попросила своих друзей заступиться за нее. Обманом школьники заманили парня в подъезд, где и избили его. Нападавшие задержаны.