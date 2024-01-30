Таможенники пресекли незаконный ввоз 70 тонн табака, сообщил Пономарев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинскую область за 2023 год пытались ввезти 17 тонн насвая. Все попытки были пресечены на границе с Республикой Казахстан, сообщил начальник челябинской таможни Михаил Понамарев на пресс-конференции.

«17 тонн ввоза насвая пресечено в 2023 году. Всего по табачным отходам, отсевам выявили пять транспортных средств, перевозивших 70 тонн товаров. Они были возвращены в Республику Казахстан», — передает слова Пономарева Корреспондент URA.RU.

За 2023 год были зафиксированы и попытки ввоза немаркированного пива. Пономарев отметил, что число таких нарушений кратно возросло с 2022 года.