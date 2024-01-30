Солист группы «Би-2» иноагент Лева (настоящее имя Егор Бортник) летит в Израиль после решения о депортации из Таиланда. Об этом сообщают журналисты, поймавшие музыканта в аэропорту Бангкока.
«Солист „Би-2“ летит в Тель-Авив», — сообщает telegram-канал «Известий». Публикация сопровождена роликом, на котором музыкант стоит в зоне досмотра багажа и общается с сотрудником аэропорта Бангкока.
Участников группы «Би-2» задержали 25 января в Таиланде и отправили в камеру полицейского участка из-за некорректно оформленных документов. Позже власти Таиланда приняли решение о депортации музыкантов. Сообщалось, что их хотят депортировать в Израиль, однако затем появилась информация о том, что решение о депортации в Тель-Авив отменено, а артистов с российским гражданством отправят в Россию.
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