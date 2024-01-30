Журналисты выяснили, куда депортируют музыкантов Би-2

Троих музыкантов Би-2 депортируют в Россию
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Концерт группы Би-2. Тюмень, лева би-2, би-2, бортник егор
Участников Би-2 с российским гражданством депортируют в РФ (на фото Егор Бортник, признан иноагентом в РФ) Фото:

Артистов группы «Би-2» с российским гражданством депортируют из Таиланда в Россию. Об этом сообщили в консульском отделе посольства РФ в Бангкоке.

«Трое участников группы „Би-2“ с российским гражданством будут депортированы из Таиланда только в Россию», — рассказали в консульстве. Информацию об этом передает ТАСС. При этом точную дату депортации власти Таиланда пока не согласовали.

Ранее сообщалось, что музыкантам «Би-2» отказали в депортации в Израиль. По словам представителей группы, это произошло якобы после визита неназванных российских дипломатов в Таиланд.

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Артистов группы «Би-2» с российским гражданством депортируют из Таиланда в Россию. Об этом сообщили в консульском отделе посольства РФ в Бангкоке. «Трое участников группы „Би-2“ с российским гражданством будут депортированы из Таиланда только в Россию», — рассказали в консульстве. Информацию об этом передает ТАСС. При этом точную дату депортации власти Таиланда пока не согласовали. Ранее сообщалось, что музыкантам «Би-2» отказали в депортации в Израиль. По словам представителей группы, это произошло якобы после визита неназванных российских дипломатов в Таиланд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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