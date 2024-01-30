Журналисты выяснили, куда депортируют музыкантов Би-2

Участников Би-2 с российским гражданством депортируют в РФ (на фото Егор Бортник, признан иноагентом в РФ)
Артистов группы «Би-2» с российским гражданством депортируют из Таиланда в Россию. Об этом сообщили в консульском отделе посольства РФ в Бангкоке.
«Трое участников группы „Би-2“ с российским гражданством будут депортированы из Таиланда только в Россию», — рассказали в консульстве. Информацию об этом передает ТАСС. При этом точную дату депортации власти Таиланда пока не согласовали.
Ранее сообщалось, что музыкантам «Би-2» отказали в депортации в Израиль. По словам представителей группы, это произошло якобы после визита неназванных российских дипломатов в Таиланд.
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