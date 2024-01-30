«Би-2» отказали в депортации в Израиль

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Концерт БИ-2 в ДИВСе. Екатеринбург, лева би-2, би-2, бортник егор
Участники «Би-2» отказались общаться с российским консулом (на фото Егор Бортник, признан иноагентом в РФ) Фото:

Музыкантам «Би-2» отказали в депортации в Израиль. По словам представителей группы, это произошло якобы после визита неназванных российских дипломатов в Таиланд.

«После визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале группы. Отмечается, что артисты отказались общаться с российским консулом. В настоящее время музыканты находятся в миграционном центре Бангкока, заключили там.

Артистов задержали 25 января в Таиланде и отправили в камеру полицейского участка из-за некорректно оформленных документов. Ранее было принято решение об их депортации в Израиль, а не в Россию.

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Музыкантам «Би-2» отказали в депортации в Израиль. По словам представителей группы, это произошло якобы после визита неназванных российских дипломатов в Таиланд. «После визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале группы. Отмечается, что артисты отказались общаться с российским консулом. В настоящее время музыканты находятся в миграционном центре Бангкока, заключили там. Артистов задержали 25 января в Таиланде и отправили в камеру полицейского участка из-за некорректно оформленных документов. Ранее было принято решение об их депортации в Израиль, а не в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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