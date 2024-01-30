Музыкантам «Би-2» отказали в депортации в Израиль. По словам представителей группы, это произошло якобы после визита неназванных российских дипломатов в Таиланд.
«После визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале группы. Отмечается, что артисты отказались общаться с российским консулом. В настоящее время музыканты находятся в миграционном центре Бангкока, заключили там.
Артистов задержали 25 января в Таиланде и отправили в камеру полицейского участка из-за некорректно оформленных документов. Ранее было принято решение об их депортации в Израиль, а не в Россию.
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