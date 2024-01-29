29 января 2024

Стало известно место депортации музыкантов «Би-2»

Ynet: артистов «Би-2» депортируют из Таиланда в Израиль
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Дельфина в Tele Club. Екатеринбург, концерт, музыкант, музыка, выступление, электрогитара, рок музыка, рок музыкант
Рокеров планируют экстрадировать в Израиль Фото:

Участников рок-группы «Би-2», которых задержали в Таиланде 24 января, планируют депортировать в Израиль, а не в Россию. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

«После вмешательства МИД и посольства Израиля в Таиланде четверо членов группы („Би-2“ — прим. URA.RU), задержанные в Бангкоке, будут депортированы в Израиль. Семь участников российской группы были арестованы после выступления в Таиланде без лицензии. Были опасения, что их экстрадируют в Россию», — передает Ynet.

Артистов задержали 25 января в Таиланде и отправили в камеру полицейского участка из-за некорректно оформленных документов. Суд оштрафовал музыкантов, однако через какое-то время за них взялась миграционная полиция. Участников группы посадили в клетку под палящим солнцем и планировали первоначально экстрадировать в Россию. URA.RU собрало всю известную информацию о судьбе музыкантов в один материал.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участников рок-группы «Би-2», которых задержали в Таиланде 24 января, планируют депортировать в Израиль, а не в Россию. Об этом сообщает израильское издание Ynet. «После вмешательства МИД и посольства Израиля в Таиланде четверо членов группы („Би-2“ — прим. URA.RU), задержанные в Бангкоке, будут депортированы в Израиль. Семь участников российской группы были арестованы после выступления в Таиланде без лицензии. Были опасения, что их экстрадируют в Россию», — передает Ynet. Артистов задержали 25 января в Таиланде и отправили в камеру полицейского участка из-за некорректно оформленных документов. Суд оштрафовал музыкантов, однако через какое-то время за них взялась миграционная полиция. Участников группы посадили в клетку под палящим солнцем и планировали первоначально экстрадировать в Россию. URA.RU собрало всю известную информацию о судьбе музыкантов в один материал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...