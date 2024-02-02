В Челябинске скончался высокопоставленный экс-силовик

Экс-начальник ГСУ челябинского полицейского главка генерал Киселев умер в 67 лет

Генерал-майор Анатолий Киселев скончался в Челябинске на 68-м году жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске скончался бывший замглавы регионального полицейского главка, экс-начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майор Анатолий Киселев. Об этом 2 февраля сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Генерал-майор юстиции в отставке Киселев Анатолий Степанович скончался 1 февраля на 68 году жизни. С 1977 года он служил в органах МВД в Карталах и Златоусте. С февраля 1993 года в течение 10 лет руководил УВД по Златоуста. В 2003—2008 годах был начальником штаба ГУВД по Челябинской области, а в 2008—2014 годах руководил ГСУ при ГУВД по Челябинской области», — пояснили в пресс-службе.

Киселев неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион для решения оперативно-служебных задач. За заслуги в охране правопорядка он нагржаден рядом государственных наград.