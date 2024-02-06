Киев не признал причастность к перевозке взрывчатки в РФ через Грузию

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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, грузовик, цепи противоскольжения
Украина отрицает свою причастность к перевозке бомбы из Одессы в Воронеж Фото:

Посольство Украины в Тбилиси не признало связь Киева с делом о транспортировке взрывчатки в Россию через Грузию. Нам заявили, что все обстоятельства будут выяснены.

«Посольство Украины проверяет информацию, обнародованную на брифинге Службы государственной безопасности Грузии, выясняет все обстоятельства. В частности относительно, как было сообщено, причастности граждан Украины к противоправной деятельности», — сообщили в украинском посольстве на официальной странице диппредставительства в соцсетях.

5 февраля Грузии задержали груз взрывчатки. Его везли из Одессы в Воронеж. К этому были причастны граждане Грузии, Армении и Украины, сообщили в Службе Госбезопасности страны. Подозреваемых задержали. По версии правоохранительных органов, груз, скорее всего, предназначался для терактов в России, а вину планировалось возложить на Грузию.

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Посольство Украины в Тбилиси не признало связь Киева с делом о транспортировке взрывчатки в Россию через Грузию. Нам заявили, что все обстоятельства будут выяснены. «Посольство Украины проверяет информацию, обнародованную на брифинге Службы государственной безопасности Грузии, выясняет все обстоятельства. В частности относительно, как было сообщено, причастности граждан Украины к противоправной деятельности», — сообщили в украинском посольстве на официальной странице диппредставительства в соцсетях. 5 февраля Грузии задержали груз взрывчатки. Его везли из Одессы в Воронеж. К этому были причастны граждане Грузии, Армении и Украины, сообщили в Службе Госбезопасности страны. Подозреваемых задержали. По версии правоохранительных органов, груз, скорее всего, предназначался для терактов в России, а вину планировалось возложить на Грузию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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