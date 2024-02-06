В мире Украина Киев не признал причастность к перевозке взрывчатки в РФ через Грузию 06 февраля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 + Украина отрицает свою причастность к перевозке бомбы из Одессы в Воронеж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Посольство Украины в Тбилиси не признало связь Киева с делом о транспортировке взрывчатки в Россию через Грузию. Нам заявили, что все обстоятельства будут выяснены. «Посольство Украины проверяет информацию, обнародованную на брифинге Службы государственной безопасности Грузии, выясняет все обстоятельства. В частности относительно, как было сообщено, причастности граждан Украины к противоправной деятельности», — сообщили в украинском посольстве на официальной странице диппредставительства в соцсетях. 5 февраля Грузии задержали груз взрывчатки. Его везли из Одессы в Воронеж. К этому были причастны граждане Грузии, Армении и Украины, сообщили в Службе Госбезопасности страны. Подозреваемых задержали. По версии правоохранительных органов, груз, скорее всего, предназначался для терактов в России, а вину планировалось возложить на Грузию. Посольство Украины в Тбилиси не признало связь Киева с делом о транспортировке взрывчатки в Россию через Грузию. Нам заявили, что все обстоятельства будут выяснены. «Посольство Украины проверяет информацию, обнародованную на брифинге Службы государственной безопасности Грузии, выясняет все обстоятельства. В частности относительно, как было сообщено, причастности граждан Украины к противоправной деятельности», — сообщили в украинском посольстве на официальной странице диппредставительства в соцсетях. 5 февраля Грузии задержали груз взрывчатки. Его везли из Одессы в Воронеж. К этому были причастны граждане Грузии, Армении и Украины, сообщили в Службе Госбезопасности страны. Подозреваемых задержали. По версии правоохранительных органов, груз, скорее всего, предназначался для терактов в России, а вину планировалось возложить на Грузию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям