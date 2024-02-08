Дело свердловчанина, расстрелявшего сыновей из ружья, передали в суд

Мужчину будут судить по четырем уголовным статьям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура передала в суд уголовное дело мужчины из Туринской Слободы (Свердловская область), который во время конфликта выстрелил в сыновей из ружья, а после спрятался на сеновале. Об этом URA.RU рассказали в региональном ведомстве.

«В период с августа по ноябрь 2023 года пенсионер самодельным способом незаконно переделал находящееся в его владении огнестрельное оружие — охотничье гладкоствольное одноствольное ружье „ИЖК“ 16-го калибра, укоротив его ствол и приклад, чем внес необратимые конструктивные изменения основных его частей. После чего незаконно хранил данное оружие у себя квартире», — пояснили в прокуратуре.

В ноябре 2023 года мужчина, будучи пьяным, напал с этим ружьем на сыновей. Младшего он ударил кулаком по лицу и застрелил, старшему пуля попала в левое предплечье. «При этом обвиняемый цинично высказался в адрес раненого, сказав, что добивать не будет, так как тот все равно умрет, но хочет, чтобы сын „помучился“ перед смертью. Далее мужчина направил ружье на супругу, которая также находилась в квартире, высказав в ее адрес угрозу убийством, воспринятую последней реально», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

После этого мужчина ушел к своему знакомому, где в конуре для собаки спрятал оружие, а сам притаился в тюках сена. Там позже его нашли полицейские. Уголовное дело по четырем статьям направлено для рассмотрения по существу в Туринский районный суд.