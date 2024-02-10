В США сенатор проговорил четыре часа в знак протеста против помощи Украине

11 февраля 2024 в 04:02 Размер текста - 17 +

Американский сенатор выступил против помощи Украине и понадеялся, что его коллеги поступят так же Фото: Георгий Бергал © URA.RU Американский сенатор Майк Ли проговорил почти четыре часа, протестуя против законопроекта о помощи Украине. На заседании сената он призывал коллег голосовать против. «Выступление Майка Ли продолжалось три часа и 56 минут. Сенат собирался для проработки выделения Украине 60 миллионов долларов, исключив вопрос о мерах охраны южных американских рубежей и борьбы с нелегальной миграцией. Сенатор выступал против законопроекта о помощи Киеву и призывал коллег поступить так же», — пишут РИА Новости. «Пусть мне скажут, когда Украину приняли 51-м штатом. Я пропустил этот день», — сказал республиканец. В воскресенье, 11 февраля, возможно голосование о завершении обсуждения законопроекта, который предполагает также выделение средств Израилю и Тайваню. Требуется 41 голос из 100, чтобы заблокировать инициативу. «Мы узнаем, проголосуют ли республиканцы сената за законопроект. Я надеюсь, что они передумают», — заявил Ли. Против помощи Украине выступил и сенатор Рэнд Пол. Он назвал законопроект «прямым оскорблением» то, что выделение 300 миллионов долларов будут направлены на охрану украинских границ, однако власти США игнорируют положение дел на юге страны, пишет MK.RU .

Американский сенатор Майк Ли проговорил почти четыре часа, протестуя против законопроекта о помощи Украине. На заседании сената он призывал коллег голосовать против. «Выступление Майка Ли продолжалось три часа и 56 минут. Сенат собирался для проработки выделения Украине 60 миллионов долларов, исключив вопрос о мерах охраны южных американских рубежей и борьбы с нелегальной миграцией. Сенатор выступал против законопроекта о помощи Киеву и призывал коллег поступить так же», — пишут РИА Новости. «Пусть мне скажут, когда Украину приняли 51-м штатом. Я пропустил этот день», — сказал республиканец. В воскресенье, 11 февраля, возможно голосование о завершении обсуждения законопроекта, который предполагает также выделение средств Израилю и Тайваню. Требуется 41 голос из 100, чтобы заблокировать инициативу. «Мы узнаем, проголосуют ли республиканцы сената за законопроект. Я надеюсь, что они передумают», — заявил Ли. Против помощи Украине выступил и сенатор Рэнд Пол. Он назвал законопроект «прямым оскорблением» то, что выделение 300 миллионов долларов будут направлены на охрану украинских границ, однако власти США игнорируют положение дел на юге страны, пишет MK.RU.