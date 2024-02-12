В УрФУ отказались печатать работу историка-иноагента

Редакционная коллегия журнала «Известия УрФУ» отказала в публикации новосибирскому ученому, основателю «Новоколледжа» и «Новошколы» — учреждений нового формата обучения — Сергею Чернышову (признан иноагентом в РФ). Об этом рассказал сам историк в своем telegram-канале.
«Как неоднократно сообщала нам партия и правительство, закон об „иностранных агентах“ не является дискриминирующим, просто им (нам) требуется заполнить несколько отчетов в год […] И вот вчера я получил буквально явку с повинной от российского научного журнала, причем не самого плохого. Что характерно — при университете имени Бориса Ельцина», — написал Чернышов.
К своему сообщению историк прикрепил скрин письма, полученного от редколлегии журнала УрФУ. В нем говорится, что «согласно редакционной политике журнала, статьи, авторами которых выступают лица, внесенные в реестр иностранных агентов, к публикации не принимаются». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу университета. Ответ ожидается.
Олега Чернышова признали иноагентом в 2023 году. После этого он покинул административные должности в «Новоколледже» и «Новошколе» и перестал быть учредителем учреждений.
*Олег Чернышов внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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