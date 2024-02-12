В УрФУ отказались печатать работу историка-иноагента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Программка спектакля "Дон Жуан" из пермского Театра оперы и балета, журнал
Редколлегия журнала «Известия УрФУ» отказала новосибирскому деятелю Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Редакционная коллегия журнала «Известия УрФУ» отказала в публикации новосибирскому ученому, основателю «Новоколледжа» и «Новошколы» — учреждений нового формата обучения — Сергею Чернышову (признан иноагентом в РФ). Об этом рассказал сам историк в своем telegram-канале.

«Как неоднократно сообщала нам партия и правительство, закон об „иностранных агентах“ не является дискриминирующим, просто им (нам) требуется заполнить несколько отчетов в год […] И вот вчера я получил буквально явку с повинной от российского научного журнала, причем не самого плохого. Что характерно — при университете имени Бориса Ельцина», — написал Чернышов.

К своему сообщению историк прикрепил скрин письма, полученного от редколлегии журнала УрФУ. В нем говорится, что «согласно редакционной политике журнала, статьи, авторами которых выступают лица, внесенные в реестр иностранных агентов, к публикации не принимаются». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу университета. Ответ ожидается.

Олега Чернышова признали иноагентом в 2023 году. После этого он покинул административные должности в «Новоколледже» и «Новошколе» и перестал быть учредителем учреждений.

*Олег Чернышов внесен Минюстом РФ в список иноагентов

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Редакционная коллегия журнала «Известия УрФУ» отказала в публикации новосибирскому ученому, основателю «Новоколледжа» и «Новошколы» — учреждений нового формата обучения — Сергею Чернышову (признан иноагентом в РФ). Об этом рассказал сам историк в своем telegram-канале. «Как неоднократно сообщала нам партия и правительство, закон об „иностранных агентах“ не является дискриминирующим, просто им (нам) требуется заполнить несколько отчетов в год […] И вот вчера я получил буквально явку с повинной от российского научного журнала, причем не самого плохого. Что характерно — при университете имени Бориса Ельцина», — написал Чернышов. К своему сообщению историк прикрепил скрин письма, полученного от редколлегии журнала УрФУ. В нем говорится, что «согласно редакционной политике журнала, статьи, авторами которых выступают лица, внесенные в реестр иностранных агентов, к публикации не принимаются». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу университета. Ответ ожидается. Олега Чернышова признали иноагентом в 2023 году. После этого он покинул административные должности в «Новоколледже» и «Новошколе» и перестал быть учредителем учреждений. *Олег Чернышов внесен Минюстом РФ в список иноагентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...