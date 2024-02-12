Олимпийская чемпионка Ишмуратова поставила автограф студенту Златоуста на живот. Фото

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Светлана Ишмуратова, двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону. Архив. Челябинск, ишмуратова светлана
Поставить автограф на живот студент попросил Светлану Ишмуратову сам Фото:
новость из сюжета
Спартакиада РФ в Челябинской области

Олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова в Златоусте (Челябинская область) 12 февраля поставила автограф студенту Алексею Шабардину на живот. Как рассказала URA.RU заместитель директора Златоустовского техникума технологий и экономики (ЗТТиЭ) Галина Хафизова, парень сам попросил сделать необычный автограф.

«В ходе встречи в техникуме студенты задали вопрос о самых необычных местах, куда приходилось ставить автографы. Ишмуратова сказала, что на тело человека. И студент попросил разместить», — сообщила URA.RU Хафизова.

На встрече с ребятами присутствовала, кроме Ишмуратовой, олимпийская чемпионка Наталья Снытина. Для автографов педагоги ЗТТиЭ изготовили по 130 открыток, однако студенты просили разместить автографы и на других, предметах, например, на студенческих билетах.

Для встречи приглашающая сторона подготовила сюрприз, и спортсменки смогли увидеться со своими педагогами из Златоуста. Наталья Снытина была растрогана общением с Ольгой Косякиной, Ишмуратова — с Татьяной Коваль. Директор ЗТТиЭ Марина Пономарева отметила, что для студентов и педагогов встреча стала ярким уроком патриотизма и верности своему долгу.

Олимпийские чемпионки приехали на родину в Златоуст, чтобы наблюдать за стартами Второй спартакиады по зимним видам спорта. Мероприятие продлится до 18 февраля включительно. Оно проходит на шести площадках региона. Соревнования проводятся по восьми спортивным дисциплинам, в Златоусте — по биатлону.

Студент Алексей Шабардин попросил Светлану Ишмуратову поставить самый необычный автограф, который ей приходилось делать
Студент Алексей Шабардин попросил Светлану Ишмуратову поставить самый необычный автограф, который ей приходилось делать
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Олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова в Златоусте (Челябинская область) 12 февраля поставила автограф студенту Алексею Шабардину на живот. Как рассказала URA.RU заместитель директора Златоустовского техникума технологий и экономики (ЗТТиЭ) Галина Хафизова, парень сам попросил сделать необычный автограф. «В ходе встречи в техникуме студенты задали вопрос о самых необычных местах, куда приходилось ставить автографы. Ишмуратова сказала, что на тело человека. И студент попросил разместить», — сообщила URA.RU Хафизова. На встрече с ребятами присутствовала, кроме Ишмуратовой, олимпийская чемпионка Наталья Снытина. Для автографов педагоги ЗТТиЭ изготовили по 130 открыток, однако студенты просили разместить автографы и на других, предметах, например, на студенческих билетах. Для встречи приглашающая сторона подготовила сюрприз, и спортсменки смогли увидеться со своими педагогами из Златоуста. Наталья Снытина была растрогана общением с Ольгой Косякиной, Ишмуратова — с Татьяной Коваль. Директор ЗТТиЭ Марина Пономарева отметила, что для студентов и педагогов встреча стала ярким уроком патриотизма и верности своему долгу. Олимпийские чемпионки приехали на родину в Златоуст, чтобы наблюдать за стартами Второй спартакиады по зимним видам спорта. Мероприятие продлится до 18 февраля включительно. Оно проходит на шести площадках региона. Соревнования проводятся по восьми спортивным дисциплинам, в Златоусте — по биатлону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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