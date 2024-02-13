Группа выступила на спартакиаде при температуре -10 градусов
Группа Братья Гримм выступили на спартакиаде в Златоусте Челябинской области. Видео концерта, где певцам подпевают при 10-градусном морозе, выложили в соцсетях.
«Идеальное завершение соревнований в Златоусте. На сцене группа „Братья Грим“!» — пишут в официальном telegram-канале спартакиады.
Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова в Златоусте 12 февраля дала автограф студенту Алексею Шабардину на животе. Парень сам попросил сделать это на своем теле.
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