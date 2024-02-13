Братья Гримм выступили на спартакиаде в Челябинской области. Видео

13 февраля 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Группа выступила на спартакиаде при температуре -10 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа Братья Гримм выступили на спартакиаде в Златоусте Челябинской области. Видео концерта, где певцам подпевают при 10-градусном морозе, выложили в соцсетях. «Идеальное завершение соревнований в Златоусте. На сцене группа „Братья Грим“!» — пишут в официальном telegram-канале спартакиады. Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова в Златоусте 12 февраля дала автограф студенту Алексею Шабардину на животе. Парень сам попросил сделать это на своем теле.

Группа Братья Гримм выступили на спартакиаде в Златоусте Челябинской области. Видео концерта, где певцам подпевают при 10-градусном морозе, выложили в соцсетях. «Идеальное завершение соревнований в Златоусте. На сцене группа „Братья Грим“!» — пишут в официальном telegram-канале спартакиады. Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова в Златоусте 12 февраля дала автограф студенту Алексею Шабардину на животе. Парень сам попросил сделать это на своем теле.