Братья Гримм выступили на спартакиаде в Челябинской области. Видео

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Природный парк "Таганай". Златоуст, холод, зима, лед, природа урала, мороз
Группа выступила на спартакиаде при температуре -10 градусов Фото:

Группа Братья Гримм выступили на спартакиаде в Златоусте Челябинской области. Видео концерта, где певцам подпевают при 10-градусном морозе, выложили в соцсетях.

«Идеальное завершение соревнований в Златоусте. На сцене группа „Братья Грим“!» — пишут в официальном telegram-канале спартакиады.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова в Златоусте 12 февраля дала автограф студенту Алексею Шабардину на животе. Парень сам попросил сделать это на своем теле.

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Группа Братья Гримм выступили на спартакиаде в Златоусте Челябинской области. Видео концерта, где певцам подпевают при 10-градусном морозе, выложили в соцсетях. «Идеальное завершение соревнований в Златоусте. На сцене группа „Братья Грим“!» — пишут в официальном telegram-канале спартакиады. Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова в Златоусте 12 февраля дала автограф студенту Алексею Шабардину на животе. Парень сам попросил сделать это на своем теле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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